Самыми частыми мишенями телефонных мошенников в Кузбассе стали пенсионерки

МТС с помощью решения Защитник изучила характер нежелательных звонков жителям Кемеровской области за шесть месяцев 2026 г. Чаще всего мошенники и спамеры пытались дозвониться женщинам в возрасте 65 лет и выше. Злоумышленники использовали уже ставшие классическими схемы обмана. Об том CNews сообщили представители МТС.

Мошенники звонили кузбассовцев от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, курьеров и сотрудников маркетплейсов. Рекламные звонки, на которые жители региона не давали согласия, чаще всего была связаны с финансовыми услугами и страхованием. Больше всего нежелательных вызовов за первую половину 2026 г. было адресовано женщинам от 65 лет, получающим пенсию. Мужчинам такого же возраста, находящимся на пенсии, звонили почти в три раза реже.

Всего в первом полугодии 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до кузбассовцев пытались дозвониться 12,6 млн раз – это почти на 30 % меньше, чем годом ранее. Все подозрительные вызовы были заблокированы. Аналитики МТС связывают продолжающийся тренд на снижение количества нежелательных звонков с направленными на борьбу со спамом и телефонным мошенничеством законодательных новелл и VoiceTech-решений. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора используется искусственный интеллект.

«Например, мы в МТС активно применяем ИИ в решении «Защитник»: нейросеть, обученная на примерах диалогов с мошенниками, способна распознать опасность уже на первой минуте разговора. Если он все же состоялся, голосовой помощник подает сигнал абоненту, который на том конце провода не услышат. Одновременно ИИ отправляет сообщение о возможной попытке мошенничества родственникам. Это особенно актуально для защиты пожилых родителей и несовершеннолетних детей. Таким образом, могут сработать сразу несколько защитных механизмов. При этом остается актуальной цифровая грамотность и бдительность: никогда не сообщайте неизвестным личные данные, коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.