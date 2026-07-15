CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

«УГМК-Телеком» и «УльтимаТек» договорились вместе автоматизировать горно-металлургическое производство

«УГМК-Телеком» и промышленный интегратор «УльтимаТек» заключили соглашение о совместной реализации проектов в области создания, эксплуатации и развития автоматизированных систем управления и решений частных сетей связи. Об этом CNews сообщил представитель «УльтимаТек».

Документ фиксирует партнерство там, где особенно важны надежность, скорость внедрения и технологическая совместимость решений. Компании планируют объединять экспертизу для проработки концепций, проектирования, выбора оборудования и программного обеспечения, управления пусконаладкой и сопровождения проектов.

«Сегодня автоматизация и цифровизация имеют для промышленности особое значение, в том числе в силу дефицита кадров и роста требований к современным производствам. Нам важно, что рядом есть партнер, с которым мы давно работаем, поэтому мы выделили конкретные сферы, в которых переходим к следующему этапу сотрудничества, взаимно усиливая экспертизу», — отметил Владимир Ланских, генеральный директор «УГМК-Телеком».

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

Отдельный фокус сотрудничества — частные сети связи LTE/5G-ready для промышленных объектов. Такие решения создают единый контур для телеметрии, АСУ ТП, видео, голосовой связи и других производственных сервисов, повышая управляемость и устойчивость инфраструктуры.

«Совместно с «УГМК-Телеком» и вендорами российских решений мы продолжим усиливать импортонезависимость и информационную защищенность горно-металлургического комплекса, где применяется более 70 видов объектов КИИ для выполнения 300 уникальных типов производственных процессов. Кроме того, мы планируем активнее развивать импортозамещение SCADA-систем, которые управляют промышленным оборудованием, и на многих производствах сейчас остаются иностранными. Сотрудничество в рамках партнерства позволит эффективнее работать над сложными проектами, востребованными в отраслях тяжелой промышленности», — сказал Павел Растопшин, генеральный директор «УльтимаТек».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще