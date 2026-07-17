CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: на Ямале телефонные мошенники чаще всего звонят мужчинам со средним доходом

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за шесть месяцев 2026 г. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стали мужчины от 55 до 64 лет со средним уровнем дохода.

С начала 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Ямала пытались дозвониться почти 4 млн раз – это на 25% меньше, чем годом ранее. Тенденция на снижение количества мошеннических и спам-атак связана в том числе с совершенствованием ИИ-инструментов. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора стал активно использоваться искусственный интеллект.

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

Больше всего нежелательных вызовов за первую половину года было адресовано мужчинам от 55 до 64 лет со средним доходом. Чуть реже мошенники звонили мужчинам от 18 до 24 лет. Третьей уязвимой категорией стали женщины от 45 до 54 лет. Чаще всего мошенники звонили в феврале и мае с пиком активности с 11:00 до 13.00. Мошенники звонили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа от имени банков и финансовых организаций, коллекторов, представителей пенсионных и социальных служб, предлагая товары, услуги, а также прохождение опросов. Общая длительность опасных звонков составила почти один миллион минут.

«Злоумышленники ищут новые способы обмана, делая ставку на доверчивость ямальцев. Алгоритмы искусственного интеллекта «Защитника» анализируют сотни параметров входящего вызова в режиме реального времени, что позволяет блокировать угрозу до того, как ответит абонент. Самый эффективный способ защиты – сочетание цифровых решений и личной бдительности: не сообщать личные и финансовые данные по телефону, перезванивать в официальные организации по проверенным номерам и консультироваться с близкими при любых подозрительных звонках», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще