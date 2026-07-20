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Вторая партия спутников российской низкоорбитальной группировки связи успешно выведена на орбиту

9 июля 2026 г. состоялся второй серийный запуск космических аппаратов, которые лягут в основу масштабной отечественной спутниковой группировки высокоскоростного доступа в интернет с глобальным покрытием. Это один из ключевых приоритетов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сейчас проводятся необходимые проверки, после чего спутники начнут переход на целевую орбиту и будут подготовлены к вводу в эксплуатацию.

Космические аппараты были разработаны и произведены российской компанией «Бюро 1440».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

23 марта на низкую околоземную орбиту была выведена первая партия отечественных спутников для широкополосного интернета.

Благодаря развитию низкоорбитальной группировки быстрый и стабильный интернет будет доступен на всей территории России, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте.

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