Вторая партия спутников российской низкоорбитальной группировки связи успешно выведена на орбиту

9 июля 2026 г. состоялся второй серийный запуск космических аппаратов, которые лягут в основу масштабной отечественной спутниковой группировки высокоскоростного доступа в интернет с глобальным покрытием. Это один из ключевых приоритетов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сейчас проводятся необходимые проверки, после чего спутники начнут переход на целевую орбиту и будут подготовлены к вводу в эксплуатацию.

Космические аппараты были разработаны и произведены российской компанией «Бюро 1440».

23 марта на низкую околоземную орбиту была выведена первая партия отечественных спутников для широкополосного интернета.

Благодаря развитию низкоорбитальной группировки быстрый и стабильный интернет будет доступен на всей территории России, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте.