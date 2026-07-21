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МТС завершила масштабное обновление сети в Якутске

МТС завершила комплексную модернизацию сети в столице Якутии. В результате проведенных работ скорость передачи данных в Якутске выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели комплексный проект по улучшению качества связи в Якутске, в ходе которого перевели частоты, выделенные под поколение 3G, на более современный и востребованный стандарт LTE. Обновление затронуло все базовые станции, расположенные в черте города. Плотное покрытие Якутска связью четвертого поколения дает абонентам МТС доступ к мобильному интернету на более высоких скоростях и позволяет снизить общую нагрузку на сеть.

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Модернизация сети также обеспечивает якутянам возможность пользоваться технологией голосовой связи VoLTE, которая мгновенно устанавливает соединение и дает общаться с высоким уровнем четкости звука, не прерывая интернет-сессию. Технология активируется в настройках смартфона и не требует дополнительных расходов.

«Наши специалисты завершили масштабный этап работ по усилению сети в Якутске, который открывает новые возможности для жителей и бизнеса города. Стабильный сигнал LTE является надежной основной для развития цифровых сервисов, а также закладывает фундамент для решений “умного города” на базе интернета вещей, например, в сферах безопасности, ЖКХ и других. Выполненная модернизация телеком-оборудования позволяет нам предложить горожанам более высокое качество связи», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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