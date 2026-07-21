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Сеть гигабитного интернета МТС охватила микрорайон Олимпийский в Тамбове

Компания МТС сообщила о расширении покрытия гигабитной сети в Тамбове. Высокоскоростной домашний интернет стал доступен почти 7 тыс. жителей микрорайона Олимпийский на северо-западе города.

Специалисты МТС завершили строительство гигабитной сети в микрорайоне Олимпийский, подключив к ней более 1 тыс. семей из четырех новостроек по ул. Пахотная. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители всего микрорайона, в том числе из ЖК по улицам Сабуровская и Селезневская.

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Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют использовать все преимущества удаленной работы и учебы, получать дистанционные услуги и комфортно совершать покупки, не выходя из дома, смотреть фильмы в высоком качестве, играть онлайн и загружать «тяжелые» файлы. Жители микрорайона теперь могут объединить мобильную и фиксированную связь, телевидение и онлайн-кинотеатр Kion в единый пакет и экономить до 40% на цифровых сервисах.

«Мы продолжаем развивать современную телеком-инфраструктуру в новых жилых комплексах Тамбова: за последние пять лет доступ к гигабитному интернету МТС получили более 32 тыс. тамбовчан. Молодые семьи, которые преимущественно проживают в Олимпийском, активно используют цифровые сервисы, поэтому мы обеспечили новостройки надежным гигабитным интернетом. А для того чтобы сохранить архитектурный облик микрорайона, все кабельные линии связи проложили под землей», – сказал директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

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