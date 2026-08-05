Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»

ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi на остановках столицы Мордовии количество подключений к сети превысило 35 тыс. раз, а объем скачанного трафика сопоставим с 58 месяцами непрерывного стрима. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с сентября 2025 г. по июнь 2026 г. самым популярным местом по количеству скачанного трафика стала остановка «Почта» на Коммунистической, д. 8. На втором и третьем месте — остановки «Фонд защитники отечества» и «Социальный фонд» на улице Полежаева, дом 1 и 2. Возможно это связано с тем, что улица Полежаева считается одной из главных магистралей Саранска. Улица проходит через самый центр города, поэтому здесь всегда оживленное движение автобусов и троллейбусов, а значит, и большое количество пассажиров.

За первые десять месяцев работы Wi-Fi на остановках Саранска к сети подключались более 35 тыс. раз как местные жители, так и гости столицы. За этот период объем загруженных данных приблизился к пятидесяти тысячам гигабайт. Такого количества трафика хватило бы для просмотра фильмов в 4K на протяжении тысячи часов, а также для непрерывного стрима в сети в течение 42 тысяч часов, то есть 58 месяцев.

Активнее всего Wi-Fi использовали саранчане с ноября по декабрь и с мая по июнь. Рост трафика в конце года можно объяснить предпраздничной суетой, а в теплое время года — тем, что люди проводят больше времени на улице. Чуть меньше бесплатным Wi-F пользовались с января по апрель.

«Сегодня в Мордовии остановки общественного транспорта становятся полноценным цифровым пространством: пока человек ждет автобус, он успевает проверить почту, свериться с расписанием, прочитать новости или отправить сообщение. Тем самым Wi-Fi от МТС позволяет горожанам и туристам всегда оставаться на связи. Мы видим, что люди активно пользуются этим ресурсом, и уверены: востребованность услуги, количество постоянных пользователей и объемы трафика, будут только увеличиваться», — сказал директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

В сентябре 2025 г., по инициативе администрации городского округа Саранск, стартовала реализация проекта, в рамках которого были установлены современные остановочные павильоны с бесплатным Wi Fi. Все десять остановок, где доступен публичный интернет расположены в центральной части города — «Почта», «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» на улице Коммунистическая; две остановки «Социальный фонд» на улице Ботевградская; «Университет» и «Фонд защитники отечества» на улице Полежаева; две остановки «Парк» и «Студенческий городок» на улице Московская, а также «Дом Печати» на улице Рабочая. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов удобными для себя способами: по номеру телефона с помощью МТС-ID, через «Госуслуги», по SMS или звонку.