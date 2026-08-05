Коммуникационные сервисы «Телфин» помогают брокерам автоматизировать контроль клиентских обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении возможностей телеком-сети брокерской компании «Рекорб». Благодаря пулу многоканальных номеров, а также новым сервисам виртуальной АТС «Телфин.Офис» в связке с системой «Битрикс24» удалось полностью исключить потерю входящих запросов и настроить мгновенные уведомления с указанием источников в общий чат компании.

«Рекорб» — брокер полного цикла на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, специализирующийся на подборе офисных и складских площадей для аренды и покупки. Экспертиза компании включает глубокий анализ рынка, финансовое сопровождение и ведение сделок под ключ.

В условиях высокой конкуренции в сфере коммерческой недвижимости скорость реакции на запрос клиента является одним из решающих факторов успеха. Для компании «Рекорб», работающей с широким спектром каналов привлечения трафика («Циан», «Авито», сайт, раздаточные материалы), критически важной задачей стало определение источников звонков и оперативная обработка обращений.

С помощью виртуальной АТС «Телфин.Офис» и интеграции с «Битрикс24» компания реализовала сквозную аналитику: каждый звонок автоматически фиксируется в CRM с привязкой к источнику и записью разговора. Кроме того, была настроена система мгновенных уведомлений о вызовах в общий чат компании, которая позволяет брокерам оперативно реагировать на обращения даже в нерабочее время.

«Самый очевидный результат — мы стали быстрее обрабатывать заявки и не пропускаем ни одной из них. За последний год количество необработанных звонков сократилось практически до нуля», — отметил Михаил Нагибин, технический директор и соучредитель компании «Рекорб».

На сегодняшний день коммуникационная платформа «Рекорб» на базе АТС «Телфин.Офис» позволяет компании полностью контролировать качество коммуникаций. Благодаря глубокой интеграции телефонии в бизнес-процессы менеджеры по продажам и контент-менеджеры брокерского агентства работают в единой телеком-среде. Наличие пула виртуальных телефонных номеров Санкт-Петербурга и расширенного облачного хранилища обеспечивает бесперебойную связь и надежное хранение данных, исключая потерю клиентской информации.