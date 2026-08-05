Подтверждена совместимость «Sigma Касса» с «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Атол» и «Актив» подтвердили совместимость кассового программного обеспечения «Sigma Касса» с активными ключевыми устройствами из линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Тестирование производилось на смарт-терминалах: «Атол Sigma 7», «Атол Sigma 10», «Атол СТБ 5» и «Атол СТБ 6».

Совместимость подтверждена для ПО «Sigma Касса» версии 3.34.0.0 с модулем «Маркировка» на ОС «Атол ОС 7» и «Атол ОС 13» на базе Android 7 и 13.

Устройства «Рутокен» подписывают УПД (универсальный передаточный документ) при обмене данными с системой «Честный знак», что критично для торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке.

Подписание и шифрование документов происходит с использованием неизвлекаемых ключей на сертифицированных носителях «Рутокен», что исключает риски компрометации данных.

Использование «Рутокен» для входа в сервисы «Атол» и для работы с API «Честного знака» упрощает администрирование и повышает уровень контроля доступа.

Интеграция работает «из коробки» на всех устройствах Sigma с версией ПО 3.34.0.0 и не требует установки дополнительных драйверов или модулей.

Таким образом, пользователи «Sigma Касса» получают удобные средства подписания и шифрования документов, а также надежный способ аутентификации без усложнения ИТ-инфраструктуры и дополнительных затрат.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», отметил: «Рутокен» — надежный инструмент для криптографических операций, который мы используем в наших устройствах уже давно. Получение сертификата совместимости подтверждает высокий уровень интеграции и дает нашим клиентам уверенность в том, что работа с электронной подписью, маркировкой и ЭДО на устройствах «Атол Sigma» полностью соответствует требованиям безопасности и законодательства».

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив», сказал: «Сотрудничество с «Атол» — яркий пример того, как современные криптографические решения применяются в бизнес-системах для широкого круга бизнес-пользователей. Подтверждение совместимости «Рутокен» с линейкой смарт-терминалов Sigma — это закономерный итог нашей совместной работы. Мы рады, что наши устройства помогают обеспечивать безопасность при работе с маркировкой, электронным документооборотом и авторизацией в сервисах. Для нас важно, чтобы наши общие заказчики получали надежный и сертифицированный инструмент защиты ключевых бизнес-процессов без дополнительных сложностей при внедрении».