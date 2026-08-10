«Сигналтек» приступил к разработке российской сетевой карты с функцией “bypass”

Компания «Сигналтек» сообщила о том, что приступила к разработке российской сетевой карты с функцией “bypass”. Ее можно будет применять в составе аппаратных платформ, в том числе предназначенных для установки программных средств защиты от DDoS-атак. Разработка заместит популярное и дорогостоящее решение израильской компании Silicom, которое сейчас повсеместно применяют в России.

Сетевая карта планируется в 4 исполнениях: 2х10G, 4х10G, 2x40G и 2х100G интерфейсов. Основная цель – обеспечить непрерывную передачу сетевого трафика и устойчивую работу коммерческих сервисов в случае неисправности или проведения профилактических работ на устройстве обработки трафика. Оборудование разрабатывается для обеспечения устойчивой и импортонезависимой кибербезопасности российского телеком-сегмента. Как показал опыт двух последних лет, успешная атака на оператора может лишить доступа к сети тысячи пользователей, что создает значительный социально-экономический эффект.

«В настоящее время стадия разработки полностью завершена, идет подготовка к выпуску опытных образцов и дальнейшему запуску серийного производства. Основываясь на опыте разработки собственных интеллектуальных ByPass-решений, которые уже более 3 лет эффективно замещают продукцию зарубежных вендоров, мы решили сделать отечественный аналог востребованной сетевой карты. Полностью российской, на отечественном текстолите, с российскими микроконтроллерами и электронной компонентной базой. Это существенно поможет производителям программного обеспечения для защиты от DDoS-атак, а также сэкономит и время, и деньги на закупку. Мы ожидаем, что карта от «Сигналтек» на рынке будет стоить дешевле импортных аналогов, – сказал Дмитрий Абрагин, коммерческий директор «Сигналтек».

Функция “bypass” — это встроенный в сетевую карту программно-аппаратный механизм, который позволяет трафику продолжать проходить напрямую, минуя сервер или иное устройство обработки, в случае сбоя, перегрузки или отключения. Обычно такая карта устанавливается в линию между внешним каналом связи оператора и программным комплексом защиты от DDoS-атак. В штатном режиме весь входящий трафик анализируется программными средствами. При обнаружении признаков DDoS-атаки средства защиты перенаправляют трафик на центр очистки. В случае неисправности самой системы защиты, ее перегрузки или обновления, карта с функцией “bypass” автоматически замыкает электрическую цепь и пропускает трафик напрямую, обеспечивая абонентов услугами связи даже аварийной ситуации.

К производству российской сетевой карты «Сигналтек» планирует приступить в I квартале 2027 г. Проектная мощность на первом этапе 1 тыс. шт.