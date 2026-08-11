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МТС развернула сеть на отечественном оборудовании у парка «Пеньковая гора» в Калаче Воронежской области

Компания МТС установила российские базовые станции «Иртея» в городе Калаче Воронежской области. Новая отечественная телеком-инфраструктура обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью жилые дома в юго-западной части города и природно-парковый комплекс «Пеньковая гора».

В результате проведенных специалистами МТС работ скорость LTE-интернета увеличилась более чем на 30% на территории жилой застройки по улицам Ильича, Селянской, Орджоникидзе, Газовой, Эриксона, Якобина, Асмолова и другим. Благодаря использованию частот с большим радиусом действия отечественная сеть полностью накрыла объект культурного наследия и памятник природы «Пеньковая гора», площадь которого составляет 20 га.

В зону улучшенного покрытия сети МТС вошли смотровая площадка, амфитеатр, пешеходная экотропа, место для барбекю с печью и беседками, троллейный спуск, спортивная локация с уличными тренажерами и теннисным столом, летний кинотеатр и главная историческая ценность комплекса – Калачеевская культовая меловая пещера.

Гости парка и жители населенного пункта теперь могут в моменте делиться впечатлениями и сразу выкладывать контент в соцсети, уточнять актуальное расписание экскурсий и работу транспорта на сайтах, бронировать жилье, оплачивать онлайн товары и услуги в туристической зоне, слушать любимые треки во время тренировок.

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«Отечественное оборудование «Иртея» обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Это обеспечивает высокоскоростной интернет и устойчивую голосовую связь как в городах с плотной застройкой и большим числом абонентов, так и в сельской местности с ее огромными расстояниями. В этом году мы продолжаем развивать российскую телеком-инфраструктуру в Воронежской области, снижая зависимость от импортного оборудования и повышая технологическую независимость региона», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

С начала года МТС установила отечественные базовые станции более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области, в том числе у памятника природы Урочище Кривоборье в Рамонском районе. В апреле 2026 г. отечественные телеком-площадки были введены в эксплуатацию на участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Бобровском, Павловском, Верхнемамонском, Кантемировском и Каширском районах. В общей сложности российское телеком-оборудование усилило сеть на 187 километрах магистрали.

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