CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила связь в самом густонаселенном районе Чебоксар

МТС прокачала сеть в Новоюжном районе города Чебоксары, где проживают около 170 тыс. человек. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорости мобильного интернета здесь увеличились на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новые базовые станции на проспекте Тракторостроителей, Эгерском и Солнечном бульваре. Выросшие скорости передачи данных в районе обеспечивают горожанам комфортное использование цифровых сервисов для работы, обучения, общения и досуга, быструю загрузку контента.

Благодаря техническим улучшениям сети МТС жители Новоюжного района могут пользоваться технологией VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться интернетом. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Новоюжный район относится к числу крупнейших жилых массивов. Район исторически сложился как поселок при Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Позже рядом появился научно-исследовательский институт релестроения с производством. По количеству населения среди районов города Новоюжный находится на первом месте. Здесь расположено множество современных микрорайонов, поэтому горожане выбирают его для покупки жилья.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Также специалисты МТС провели работы в Ленинском районе на улицах Академика В.Н. Челомея, К. Маркса, в Калининском на улице Яблочкова и Московском на улице Университетская, Пирогова и Чернышевского. Улучшение качества связи охватило не только жилые дома и социальные объекты, но и магазины, торговые центры, парки, аптеки, кафе.

«Мы последовательно улучшаем телеком-инфраструктуру в Чувашии. Новоюжный район Чебоксар—это активно развивающаяся территория с интенсивной застройкой. Здесь строятся новые жилые комплексы, например, «Новый город», «Солнечный», «Кувшинка», «Ясная поляна» со своей инфраструктурой. Следовательно, постоянно растет нагрузка на сеть. Запуск новых базовых станций позволил не только повысить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей, но и предусмотреть дополнительный запас емкости сети для новых абонентов. Ранее МТС установила новое оборудование в Московском районе города. Сеть LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» хорошо заработал из-за роста спроса на проводной интернет

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября

Инвестируя десятки миллиардов в ИИ, Oracle готовит массовые увольнения. В отдельных командах на улицу выставят каждого десятого

Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Центробанк допустил биткоин и Ethereum к торгам на российских биржах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще