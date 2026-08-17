MANGO OFFICE объединил ИИ-анализ звонков и переписок

Обновленная Речевая аналитика позволяет анализировать звонки и переписки по единым критериям

Компании ежедневно получают тысячи обращений от клиентов по разным каналам — по телефону, в чатах и мессенджерах. При этом текстовые коммуникации становятся все значимее: за 2025 год их доля в Контакт-центре MANGO OFFICE выросла на 75%.

Чтобы получить полную картину взаимодействия с покупателями, бизнесу важно анализировать голосовые и текстовые коммуникации по единым критериям.

MANGO OFFICE расширил ИИ Тематики в Речевой аналитике. Теперь они работают не только со звонками, но и с переписками.

Новинка помогает:

анализировать звонки и текстовые каналы по единым критериям

быстрее настраивать анализ коммуникаций

находить точки роста для отдела продаж

проверять соблюдение заданных сценариев и стандартов общения

Как работает новинка

Пользователь задает для ИИ Тематики сценарий анализа с помощью промпта. Например, можно настроить тематику «сотрудник предложил встречу» или «была попытка допродажи».

Обновленная Речевая аналитика анализирует диалог и определяет, была ли в нем такая ситуация. ИИ Тематики учитывают смысл сказанного – для настройки не нужно собирать словари ключевых слов и синонимов вручную. Это упрощает и ускоряет настройку аналитики, а также повышает точность распознавания и разметки коммуникаций.

Результаты анализа доступны в отчетах Речевой аналитики.

Новинку можно использовать вместе с ИИ Помощниками. Тематики помогают определить, что произошло в диалоге, а ИИ Помощники — сформировать краткий вывод и рекомендации для сотрудников.

Речевая аналитика MANGO OFFICE помогает компаниям:

поднять конверсию продаж до 19%

увеличить средний чек до 30%

повысить показатель удовлетворенности клиентов (CSAT) до 35%

Функционал уже доступен пользователям Речевой аналитики MANGO OFFICE