«МегаФон» прокачал сеть в Судиславском районе

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Судиславском районе Костромской области. Для жителей райцентра и деревень Первушино и Сорож оператор увеличил зону покрытия LTE на 30%. Теперь около 5 тыс. человек могут оперативно связаться с родными и друзьями, не только в границах своих населенных пунктов, но и за их пределами. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Увеличение радиуса работы объектов связи позволило «МегаФону» «накрыть» скоростным мобильным интернетом не только жилые дома в Судиславле, но и районные деревни. Охват низкочастотного стандарта LTE составляет примерно 10 км, поэтому его сигнала хватает как для населённых пунктов, так и для прилегающих автомобильных дорог Вронского сельского поселения.

В летний сезон в сёлах и деревнях Судиславского района прогнозируемо растёт количество подключённых к сети устройств. Новое оборудование размещено таким образом, чтобы обеспечить широкое покрытие и быстрый интернет в смартфонах местных жителей даже в период максимальной нагрузки на сеть.

«Для жителей сельской местности важно оставаться со стабильным мобильным интернетом для работы и отдыха. Мы будем продолжать улучшать сеть в небольших населённых пунктах, в том числе в Судиславском районе, поскольку это не просто даёт возможность пользоваться цифровыми услугами, но и гарантирует безопасность в случае форс‑мажоров — связь с экстренными службами», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

С начала этого года оператор также улучшил 4G‑покрытие в селах и деревнях Поназыревского, Мантуровского и Кадыйского районах региона.