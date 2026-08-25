CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

Число встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» выросло на 64%

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, поделилась статистикой использования своих сервисов во II квартале 2026 г. Отмечается рост аудитории платформы и общего числа онлайн-мероприятий. Также пользователи стали использовать ИИ-функции для повышения эффективности рабочих процессов в 2,6 раза чаще.

Во II квартале 2026 г. команда продолжила развивать «МТС Линк» как платформу унифицированных коммуникаций, где сервисы интегрированы и доступны в едином приложении. Разработчик также делает ставку на внедрение инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности рабочих процессов. Благодаря этому подходу платформе удалось увеличить аудиторию: среднемесячное число активных пользователей (MAU) встреч выросло на 53%, онлайн-досок — на 54% год к году. MAU сервиса «Чаты», который стал основой платформы, выросло в 4,2 раза год к году, а общее число отправленных в мессенджере сообщений — в 4,6 раза.

Вместе с ростом аудитории увеличивается количество онлайн-мероприятий на платформе. Во II квартале 2026 г. на «МТС Линк» провели на 64% больше онлайн-встреч и вебинаров, чем в аналогичный период 2025 г. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, лидерами по количеству онлайн-встреч стали Краснодарский край, Республика Татарстан, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Саратовская области. В топ-10 регионов по числу вебинаров вошли Оренбургская, Самарская и Нижегородская области, Краснодарский и Пермский края, а также Республика Татарстан.

Во II квартале 2026 г. «МТС Линк» представил ряд новых функций на основе искусственного интеллекта. Во время онлайн-встречи теперь можно включить субтитры на татарском языке — он стал 19 языком, доступным в сервисе. Также на платформе появился детектор дипфейков — он отправляет пользователям уведомления, если собеседник использует сгенерированное видео: функция актуальна для массовых собраний с доступом по открытой ссылке и для встреч с незнакомыми участниками, например, собеседований. Расширилась функциональность ИИ-ассистента в других сервисах платформы: теперь он помогает редактировать тексты в онлайн-досках, а в онлайн-формах — не только проверяет свободные ответы, но и составляет облако слов по их итогам.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Пользователи «МТС Линк» всё чаще применяют ИИ для повышения эффективности рабочих процессов. Во II квартале 2026 г. использование ИИ-ассистента и резюме встреч выросло на 164% год к году. Популярность функций для комфорта встреч также растет: маски и аватары стали использовать на 39% чаще, шумоподавление — на 40% чаще.

Ключевым новшеством II квартала 2026 г. в «МТС Линк» стала новая линейка продуктов — диск для хранения файлов и редактор документов. Сервисы доступны в рамках единого приложения. В III квартале к ним добавят еще два сервиса: почту и календарь. Разработчики платформы фокусируются на расширении числа сценариев коммуникации и совместной работы, реализуемых в одном окне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту

Veon вложил четверть миллиарда долларов в частоты для 5G

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Российским производствам печатных плат не хватает сырья

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще