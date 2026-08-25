МТС развернула сеть LTE на российском оборудовании в Жердевском округе Тамбовской области

Компания МТС сообщила о вводе в эксплуатацию отечественного оборудование «Иртея» в населенных пунктах Жердевского округа на юге Тамбовской области. Улучшенное покрытие сети LTE получили более 10 тыс. жителей.

Установка базовых станций «Иртея» позволила в два раза расширить зону покрытия отечественной сети и на 20% увеличить скорость мобильного интернета в селах Бурнак и Максим Горький, а также частично в городе Жердевка. В зону уверенного сигнала МТС вошли жилые кварталы, административные и коммерческие здания. В Жердевке российская телеком-инфраструктура охватила район сахарного завода и единственного в России колледжа сахарной промышленности. Отечественная сеть LTE накрыла важные социальные объекты: парк и народный краеведческий музей, известный в регионе уникальными археологическими находками, в том числе костями черепа мамонта.

Устойчивая связь и высокоскоростной интернет МТС открывают жителям Жердевского округа новые возможности для дистанционной работы и обучения, использования цифровых сервисов и развлечений. А гости и туристы смогут комфортно строить онлайн-маршруты к местным достопримечательностям: искусственному водопаду на реке Савале и Казанскому храму в Бурнаке.

«Переход на отечественное оборудование – это важнейший этап развития телеком-инфраструктуры в регионе. Запуск российской сети в Жердевском округе обеспечил надежной связью не только жилые кварталы, но и ключевые социальные, образовательные и промышленные площадки. Уверен, что новые технологические возможности помогут жителям решать повседневные задачи, а местным предприятиям и учреждениям – эффективнее внедрять современные цифровые сервисы», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

В 2026 г. МТС развернула отечественную сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием обеспечены около 15 километров федеральных дорог, проходящих по востоку и югу региона. В этом году российские телеком-площадки «Иртея» также были запущены в городах Уварово, Рассказове и населенных пунктах Токаревского, Сосновского, Староюрьевского, Ржаксинского, Пичаевского, Кирсановского и Бондарского районов. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 45 тыс. местных жителей теперь обеспечиваются российским оборудованием.