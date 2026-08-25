«М.Видео»: домашние роутеры заняли более половины рынка коммуникационных устройств

«М.Видео» сообщает, что по итогам первого полугодия 2026 г. домашние роутеры заняли 56% российского рынка коммуникационных устройств в количественном выражении и 62% в денежном, став крупнейшей категорией сетевого оборудования. Всего за январь-июнь 2026 г. россияне приобрели 4,97 млн коммуникационных устройств на сумму 17,96 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. продажи в штуках выросли на 9,4%, тогда как денежный объем рынка практически не изменился (-1%), что отражает смещение спроса в более доступные ценовые сегменты. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Домашняя сеть сегодня стала основой цифровой инфраструктуры. Через Wi-Fi одновременно работают телевизоры, игровые консоли, компьютеры, смартфоны, системы умного дома, камеры видеонаблюдения и множество других устройств. Поэтому покупатели все чаще обновляют сетевое оборудование, выбирая современные роутеры с высокой скоростью передачи данных, стабильным покрытием и возможностью одновременного подключения большого количества устройств. Одновременно растет интерес к репитерам, позволяющим быстро расширить зону покрытия Wi-Fi без полной замены существующей сети».

Роутеры продолжают укреплять позиции на фоне роста числа подключенных устройств, распространения высокоскоростного домашнего интернета и развития экосистем умного дома. Если год назад на них приходилось 50% всех продаж коммуникационных устройств в натуральном выражении и 57% в денежном, то сегодня их доля выросла до 56% и 62% соответственно.

Покупатели все чаще выбирают модели среднего ценового сегмента. Доля устройств стоимостью от 1100 до 2150 руб. выросла с 23% до 25%, а моделей стоимостью от 2150 до 3690 руб. — с 24% до 26%. Вместе эти сегменты уже формируют более половины всех продаж коммуникационных устройств. При этом доля самых бюджетных моделей стоимостью до 1100 руб. снизилась с 26% до 24%, а устройств стоимостью свыше 3690 руб. — с 28% до 25%.

Лидером рынка стал TP-Link, увеличивший долю с 11% до 20% в количественном выражении и с 13% до 20% в денежном. Второе место занимает Keenetic (включая устройства под брендом Netcraze), суммарная доля которого составляет 10% в штуках и 18% в денежном выражении. В пятерку крупнейших производителей также входят Huawei, Mi и Cudy.

Рынок продолжает консолидироваться вокруг ведущих производителей. Доля безымянных устройств сократилась с 25% до 22%, а доля прочих брендов — с 18% до 14%, что свидетельствует о растущем интересе покупателей к решениям известных производителей.

Еще одним заметным трендом первого полугодия 2026 г. стал рост популярности репитеров. Их доля увеличилась с 4% до 7% в количественном выражении и с 2% до 4% в денежном. Все больше пользователей предпочитают расширять покрытие домашней Wi-Fi-сети без полной замены установленного оборудования.

Топ-5 брендов рынка коммуникационных устройств (первое полугодие 2026 г.): в количестве: TP-Link — 20%, Keenetic (включая Netcraze) — 10%, Huawei — 8%, Mi — 4%, Cudy — 3%; в деньгах: TP-Link — 20%, Keenetic (включая Netcraze) — 18%, Huawei — 9%, MikroTik — 8%, Mi — 3%.