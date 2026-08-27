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В Башкирии жителей села XVIII века обеспечили связью

В Дюртюлинском районе республики расширили покрытие сети 4G. Дополнительное оборудование в старинном селе Исмаилово с населением более 1700 человек запустил «МегаФон». Сейчас здесь доступна скорость загрузки интернет-данных до 85 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исмаилово расположено в 18 километрах от районного центра Дюртюли и в 140 километрах от столицы Башкирии. В исторических документах поселение упоминается еще с XVIII века. В частности, во время Отечественной войны 1812 г. здесь сформировали два конных полка, прозванных французами «северными амурами». Сегодня в селе работают школа, клуб, мечеть. Рядом расположены живописные водоемы, к которым приезжают из соседних населенных пунктов для отдыха.

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«Мы задействовали в локации сразу низкие и средние диапазоны частот. Такое решение обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачу данных на широкой территории. Потребность в этом высока: местные жители активно общаются онлайн, смотрят видео в высоком разрешении, пользуются банковскими и государственными сервисами», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

Запуск телеком-оборудования в Исмаилово стал логичным продолжением программы по развитию сети в небольших населенных пунктах республики. Ранее жители еще 12 небольших сел и деревень получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора по программе «Устранение цифрового неравенства». Ежемесячный общий трафик сельчан в регионе с начала года вырос на 15%.

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