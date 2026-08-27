В самарских селах разогнали мобильный интернет

Для 1,5 тыс. сельских жителей Самарской области улучшили мобильную связь. Чтобы сельчане могли созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, «МегаФон» построил новые базовые станции в селе Клявлино и поселке Светлодольск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Первые упоминания о Клявлино датируются XVII веком. Сегодня через село проходят туристические маршруты к местной базам отдыха и единственному в области форелевому хозяйству. Ранее базовые станции оператора работали только в соседнем одноименном поселке, из-за чего сотовая связь на некоторых улицах села была нестабильной. С запуском собственной цифровой инфраструктуры покрытие LTE расширилось, а максимальная скорость передачи данных выросла до 120 Мбит/с.

Похожая техническая задача была решена и в Светлодольске Сергиевского района. Сотовый сигнал в поселение ранее поступал от базовых станций, расположенных в соседнем поселке Суходол. Установка нового телеком-оборудования позволила выровнять качество сети и увеличить скорость мобильного интернета как на улицах, так и в помещениях.

Расширение инфраструктуры в населенных пунктах также помогло снять нагрузку с соседних базовых станций и усилить сигнал в ближайших поселениях. Стабильное покрытие теперь доступно и на участках федеральной трассы М-5 «Урал» и региональной дороги Похвистнево — Клявлино. Автомобилисты и туристы могут сверяться с онлайн-навигаторами и оставаться на связи во время движения в направлении Татарстана и Оренбургской области.

«В среднем абонент, проживающий в Клявлинском и Сергиевском районах, расходует трафик наравне с горожанами — порядка 25 Гбайт в месяц, и этот показатель продолжает расти. Строительство инфраструктуры связи позволило выровнять качество мобильных услуг в небольших населенных пунктах со стандартами крупных городов. Теперь местные жители и гости могут без задержек пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом, видеоплатформами, социальными сетями и другими интернет-ресурсами», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.