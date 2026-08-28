CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Аналитика МТС и Positive Technologies: несовершеннолетним поступило более 92 млн нежелательных звонков за первую половину 2026 года

МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в период перед 1 сентября. При воздействии на детей и подростков злоумышленники чаще всего используют звонки (43%). За январь–июнь 2026 г. пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков — это 4,4% от общего числа. Годом ранее их было 141,6 млн: за прошедший год количество таких звонков сократилось примерно на 35%. Абсолютное большинство из них были вовремя выявлены и заблокированы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации с детьми и подростками в случае атаки становятся звонки (43%). При звонках несовершеннолетним злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи (17,9%), государственных органов (15,5%), а также предлагают инвестиции и дополнительный доход (12,5%), звонят от имени почты и маркетплейсов (12,2%) или медицинских учреждений (9%). Эти пять сценариев покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

По данным аналитиков компаний, примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

Перед началом учебного года злоумышленники не столько придумывают новые схемы, сколько адаптируют старые под школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы, выплаты, кружки и репетиторов. В зоне риска оказываются не только дети, и их родители. Этим пользуются мошенники, используя привычные ситуации для совершения атак. Злоумышленники создают фишинговые магазины школьных товаров, поддельные страницы электронных дневников, рассылают сообщения о несуществующих выплатах к 1 сентября, имитируют сборы в родительских чатах, а также предлагают записать ребенка в фейковые кружки, секции или к репетиторам с предоплатой. Расчет строится в том числе на высокой нагрузке на семьи: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Современные мошеннические схемы все чаще становятся многоступенчатыми: звонок может быть только первым этапом атаки, после которого ребенка переводят в мессенджер, предлагают перейти по ссылке или продолжить взаимодействие на поддельном сайте. Поэтому защищать только один канал уже недостаточно — нужен комплексный подход. В детских тарифах МТС защита от нежелательных и мошеннических звонков, а также фильтрация опасного контента в мобильной сети работают по умолчанию, без дополнительных настроек со стороны родителей. В наших продуктах мы используем умный ИИ-фильтр, который помогает автоматически выявлять и блокировать опасный контент. Таким образом мы создаем единый контур безопасности, сохраняя спокойствие как ребенка, так и его родителей», — сказала Алена Лепка, руководитель направления семейной безопасности МТС.

«В атаках на детей злоумышленники часто рассматривают ребенка как промежуточное звено для доступа к деньгам, аккаунтам и данным всей семьи. При этом мошеннические сценарии постоянно меняются и адаптируются под возраст и интересы ребенка: атакующие могут обещать игровую валюту, представляться сотрудниками школы, операторами связи или службы доставки. Поэтому важно не учить ребенка распознавать каждую возможную схему, а объяснить универсальные правила защиты в таких ситуациях: не сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли и данные банковских карт, не раскрывать информацию о семье и прекращать разговор, если собеседник торопит, запугивает или просит что-то скрыть от родителей», — сказала Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

В России найден способ на треть ускорить 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще