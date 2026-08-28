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ИИ-помощник «Яндекса» встроится в мобильную связь

«Яндекс» анонсирует «Яндекс Сим» — мобильного виртуального оператора нового поколения, в котором возможности искусственного интеллекта встроены в саму связь. Он объединяет привычные функции мобильного оператора с ИИ-помощником, который помогает разбирать телефонные разговоры, защищает от мошенников и со временем сможет подбирать тарифы под потребности человека. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С согласия абонента ИИ-помощник переводит разговор в текст и фиксирует все нужное сразу после звонка — создает напоминания, добавляет встречи в календарь, сохраняет новые контакты или собирает несколько разговоров в единый понятный контекст, по которому удобно искать информацию.

Например, если человек по телефону договаривается с мастером о сборке мебели, ИИ-помощник поймет суть разговора, предложит сохранить контакт, зафиксирует дату и время визита в календаре, добавит напоминание. Так ИИ сможет быстро встроить разговоры по телефону в личные дела и планы.

Включать и выключать ИИ-помощника можно в любой момент. Разговоры обрабатываются автоматически с помощью технологии «Яндекса» по переводу речи в текст, вся информация хранится в зашифрованном виде и анализируется искусственным интеллектом без участия и доступа человека.

Отдельное направление «Яндекс Сим» — защита от телефонного мошенничества. За первое полугодие 2026 г. автоматический определитель номера «Яндекса» обработал 388 млн звонков с незнакомых номеров, из них 143 млн классифицировал как нежелательные или мошеннические. ИИ-помощник распознает признаки обмана во время разговора, при необходимости прерывает вызов и предупреждает о потенциальном риске раскрытия личных данных.

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В «Яндекс Сим» можно оформить отдельный «чистый номер» для личных аккаунтов и сервисов, где особенно важны безопасность и защита данных, например для банковских приложений и «Госуслуг». Оператор использует номерной фонд, который никогда раньше не использовался в мобильных сетях, а ИИ-помощник дает рекомендации, как держать его в секрете, и защищает от попадания номера в нелегальные базы.

Со временем ИИ-возможности «Яндекс Сим» будут расширяться. Помощник сможет анализировать потребление связи и мобильного интернета и рекомендовать оптимальные тарифы на основе реального использования минут и гигабайтов.

Пока заказать сим-карту смогут абоненты Москвы в приложении «Яндекс Сим», позже – в других городах и сервисах «Яндекса». Оператор работает на сети «Билайна». Запуск станет первым шагом к развитию ИИ-мобильного оператора, в котором связь, безопасность, персональные рекомендации, помощники и сервисы «Яндекса» объединены в один пользовательский опыт.

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