«Ростелеком» запустил первые российские базовые станции в Свердловской области

В отдаленных населенных пунктах Свердловской области «Ростелеком» запустил в эксплуатацию первые базовые станции (БС) российского производителя «Булат» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны почти для 1,5 тыс. жителей шести малых территорий: поселка Ключевской, деревень — Марийский Усть-Маш, Нижняя Коркина, Русский Усть-Маш, а также села Чувашково и деревни Ялым.

Качество связи одними из первых оценили в деревне Ялым Ачитского муниципального округа, где живут 150 человек. С появлением базовой станции «Булат», получившей символичное название «Первая Свердловская», стабильный интернет перестал быть роскошью, а стал привычной частью жизни.

Людмила Егармина, жительница деревни Ялым: «Раньше, чтобы нормально поговорить с родственниками, живущими в Екатеринбурге или другом регионе, приходилось искать удачную точку, где ловит сигнал. При этом все равно связь оставалась нестабильной или периодически вовсе пропадала. А теперь сижу дома или гуляю по деревне, спокойно включаю видеозвонок и общаюсь без ограничений. Спасибо, что и до нас дошла современная мобильная связь и интернет — будто стену между нами и остальным миром снесли».

Перед установкой оборудования инженеры проводят детальное обследование местности: с помощью спецоборудования для измерения уровня сигнала выявляют потенциальные «мертвые зоны» и проводят настройку антенн базовой станции, чтобы их ликвидировать. Результат — инфраструктура, способная поддерживать современные цифровые сервисы, работает в каждом уголке населенного пункта. До семи новых базовых станций в Свердловской области силами «Ростелекома» было построено около 14 км волоконно-оптических линий связи — это гарантирует высокую пропускную способность и стабильность соединения даже при пиковых нагрузках.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Доступ к цифровым сервисам напрямую влияет на качество жизни: это возможность оперативно получать услуги, учиться онлайн, консультироваться с врачами удаленно и быть на связи с близкими. Проект УЦН 2.0 — это реальный инструмент сокращения цифрового неравенства, и результаты совместной работы Минцифры России, региональных властей и "Ростелекома" подтверждают, что мы движемся в правильном направлении».

Базовая станция «Булат» поддерживает два стандарта: 2G (GSM) для качественной голосовой связи и 4G (LTE) для высокоскоростного мобильного интернета. Помимо оборудования, система управления и программное обеспечение БС также полностью российская разработка.

Евгений Шонов, министр цифрового развития и связи Свердловской области: «Губернатор Свердловской области Денис Паслер ставит перед нами задачу обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом малые населенные пункты, где строительство коммерческой сети операторам экономически сложно. Первые базовые станции на основе российских технологий уже обеспечили связью почти 1,5 тыс. жителей шести территорий региона. Совместно с федеральным Минцифры, муниципалитетами и цифровым оператором мы продолжим эту работу. Всего за время действия второго этапа программы "Устранение цифрового неравенства" связь получили почти 70 тыс. жителей области».

УЦН 2.0 — проект, за пять лет существования которого по всей России мобильная связь и интернет появились у 2 млн человек. В программу попадают населенные пункты, где живут от 100 до 1000 человек. Центром компетенций выступает оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома»): согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и ведет приемку сайтов.