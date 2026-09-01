МТС застрахует астраханских детей от мошенников на 1,5 млн рублей

МТС запустила страхование от мошенничества для детей, пользующихся мобильной связью. Junior-абонентам предоставляется комплексное решение для безопасности в сети со страховым покрытием до 1,5 млн руб. Страховка предоставляется без дополнительной платы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компенсация предусмотрена в случае, если ребенок станет участником мошеннической схемы, из-за которой его родители или другие старшие родственники понесут финансовые потери. Максимальная сумма покрытия составляет 1,5 млн руб. на одного абонента.

Проблема цифровой безопасности детей выходит далеко за рамки телефонных звонков. Только с января по август 2026 г. сервис «Безопасный интернет» МТС Junior выявил и заблокировал для детей 41 млн сайтов с фишинговыми ссылками и нежелательным контентом категории 18+. Сервис использует ИИ-фильтр, который анализирует интернет-ресурсы и ограничивает доступ к наиболее опасному контенту.

По данным аналитики МТС, родители уделяют внимание сразу нескольким аспектам цифровой безопасности детей. 63% хотели бы ограничивать доступ ребенка к опасным сайтам, 66% - к отдельным приложениям, а 44% считают важным иметь возможность отслеживать его местоположение. Еще 26% родителей беспокоятся из-за возможных звонков мошенников ребенку.

Новая страховая защита дополняет другие инструменты, которые помогают снижать цифровые риски для детей. В их числе сервис «Чистый номер»: мобильный номер ребенка проходит проверку системами Big Data МТС и предоставляется без накопленной истории спам- и мошеннических звонков. Также доступна «SOS-кнопка», с помощью которой ребенок может одним нажатием отправить взрослому информацию о своем местоположении и попросить об экстренной связи.

«Цифровая среда становится частью повседневной жизни детей, и вместе с возможностями появляются новые риски – от нежелательного контента до мошеннических схем. При этом последствия могут затронуть не только самого ребенка, но и всю семью. Поэтому важно выстраивать защиту комплексно: предупреждать опасные контакты, ограничивать доступ к нежелательному контенту, давать ребенку простой способ связаться со взрослыми и дополнительно защищать семейные финансы. Страховое покрытие до 1,5 млн руб. стало еще одним элементом такой системы», - сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.