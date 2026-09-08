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Медики и банкиры в Приморье стали чаще доверять ИИ-ассистентам

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Лин»к, входящая в группу компаний МТС, оценила деловую активность организаций Приморского края в июне-августе 2026 г. и сравнила ее с аналогичным периодом прошлого года. В регионе продолжился тренд на активное применение функций на базе искусственного интеллекта, а самыми активными пользователями платформы стали образовательные и медицинские учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», летом 2026 г. жители Приморья использовали ИИ в четыре раза чаще, чем летом 2025 г. Самый внушительный рост (в 23 раза) показало использование ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договорённости. Также популярными опциями на базе ИИ стали саммаризация (рост в четыре раза) и транскрибация (рост в три раза) встреч. Выросла и популярность видеоэффектов – размытие и замену фона этим летом приморцы применяли на 74% чаще.

Несмотря на период каникул и отпусков, летняя деловая активность приморцев за год значительно возросла. Так, общее количество онлайн-мероприятий летом 2026 года увеличилось на 65%. Самым популярным форматом стали онлайн-встречи – их проводили в 12 раз чаще, чем вебинары. Чаще всего МТС Линк в работе использовали образовательные и медицинские учреждения, а также компании В2С сектора. Кроме того, на платформе были активны организации из сферы финансов и консалтинга, ИТ и телеком-компании, государственные органы.

«Использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях остается самым быстрорастущим и устойчивым трендом. Стремительный рост популярных ИИ-опций на платформе «МТС Линк» минувшим летом это подтверждает. При этом, платформа постоянно развивается и предлагает пользователям новые решения для автоматизации задач. Так, мы продолжаем тестировать ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», - сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

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