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«СёрчИнформ КИБ» защитит рабочие чаты в «Яндекс Телемост»

Система защиты от утечек информации (DLP) «СёрчИнформ КИБ» обзавелась поддержкой контроля данных в «Яндекс Телемосте». Об этом CNews сообщил представитель «СёрчИнформа».

Сервис сочетает функционал платформы видеоконференцсвязи (ВКС) и мессенджера. Обычно системы защиты от утечек в работе с ВКС-платформами сосредотачиваются на контроле звонков. «СёрчИнформ КИБ» расширила возможности: программа вычитывает корпоративные коммуникации в чатах и разбирает содержимое файлов, которыми обмениваются сотрудники. В результате ИБ-специалист получает подробный отчет обо всех действиях пользователей в мессенджере «Яндекс Телемост». Дальше можно комплексно работать с собранными данными: исследовать вручную и настраивать автоматический поиск инцидентов по политикам безопасности.

«Поддержка российских ВКС и мессенджеров – одно из ключевых направлений нашей работы. Поэтому мы уделили особое внимание совместимости с системами «Яндекса»: продукты «СёрчИнформ» уже контролируют данные в «Яндекс Трекер» и «Яндекс 360». В интеграции с «Яндекс Телемост» мы сразу поддержали десктоп-приложение и веб-версию, чтобы клиенты были уверены в полноте и гибкости защиты», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ».

«СёрчИнформ КИБ» уже контролирует более 60 мессенджеров, соцсетей и платформ ВКС, в том числе отечественные «Макс», «ВКонтакте», eXpress, Bitrix24, Squadus и другие. Список поддерживаемых каналов постоянно расширяется. Доступны контроль чатов, звонков и передаваемых файлов, а также блокировки доступа к выбранным сервисам и отправки в них конфиденциальной информации.

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