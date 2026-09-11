«МегаФон» запустил сеть 5G в центре Самары

Самара вошла в число первых городов, где заработала сеть связи пятого поколения (5G) «МегаФона». На начальном этапе оператор развернул покрытие в деловых кварталах и историческом центре города, охватив популярные туристические маршруты. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое поколение связи уже доступно на участках набережной от Речного вокзала до Маяковского спуска, а также на улице и площади Куйбышева. Кроме того, сигнал пятого поколения появился в Струковском саду, на Площади Славы и в районе Дворца спорта и цирка.

Основой для развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура «МегаФона». Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Для пользователей переход на стандарт 5G происходит бесшовно. Доступ открывается автоматически на действующих тарифах, если устройство поддерживает эту технологию, поэтому менять сим-карту или подключать специальные опции не нужно.

«В условиях стремительно развивающейся цифровой экономики нам уже сегодня необходимы технологии 5G. Это важный шаг к созданию основы интеллектуальной городской среды и мощного инструмента поддержки бизнеса. Мы стремимся предоставить инвесторам и местным компаниям максимально подготовленную инфраструктуру. Скорость передачи данных и надежность сети приближаются к мировым стандартам, открывая новые горизонты для промышленности, логистики и комфортной жизни наших жителей и туристов», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Связь 5G также стала доступна клиентам оператора в центральных локациях других мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

«Сегодня инженеры «МегаФона» совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — сказал генеральный директор «МегаФона».

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.