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Жители Москвы и Подмосковья помогают энергетикам в борьбе с незаконными операторами связи

С начала 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили более 285 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Эта цифра – результат системной работы, в которой ключевую роль играют не только регулярные обходы энергетиков, но и бдительность граждан. Об этом CNews сообщил представитель компании «Россети Московский регион».

Незаконный монтаж ВОЛС – не просто формальное нарушение, самовольные подвесы создают реальную угрозу. Они мешают проведению плановых и восстановительных работ, могут привести к технологическим нарушениям и оставить без света целые микрорайоны. Кроме того, непрофессиональный монтаж создает прямую угрозу жизни как для самих монтажников, так и для энергетиков, обслуживающих линии электропередачи.

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При этом недобросовестные провайдеры, экономящие на аренде инфраструктуры и техобслуживании, продолжают взимать с абонентов полную стоимость услуг, не предоставляя при этом гарантий стабильной связи.

Как отмечают в «Россети Московский регион», большинство операторов выбирают законный путь. На сегодняшний день 304 оператора уже заключили договоры аренды с «Россети Московский регион». Компания предлагает нарушителям два варианта: заключить договор и легализовать свое оборудование или демонтировать нелегальные ВОЛС и возместить ущерб через суд.

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