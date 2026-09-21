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Торговые центры МЕГА превратили гостевой Wi-Fi в инструмент улучшения клиентского опыта

Сеть торговых центров МЕГА интегрировала собственную программу лояльности MEGA Friends и CRM-систему для работы с данными о посетителях c гостевым Wi-Fi. Теперь посетители подключаются к бесплатному интернету более удобным способом без повторного ввода всех необходимых данных. Также благодаря этому ТЦ будут точнее учитывать интересы гостей и подбирать для них наиболее актуальные предложения.

Техническим партнером проекта выступил «Билайн бизнес» – бренд оператора, объединяющий решения для корпоративных клиентов.

Для участников MEGA Friends процесс подключения к Wi-Fi стал проще: система распознает пользователя, поэтому гостям не нужно каждый раз заново вводить все данные – достаточно указать номер телефона. Новые пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности при первом получении доступа к интернету в несколько простых шагов.

Интеграция объединила данные о подключениях с программой лояльности и автоматизировала их передачу в CRM. Благодаря этому торговые центры МЕГА получают актуальную информацию о посетителях, может анализировать посещаемость ТЦ в режиме реального времени, формировать персонализированные предложения и выстраивать более точные маркетинговые коммуникации.

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Проект показал, что гостевой Wi-Fi способен выполнять не только сервисную функцию. При интеграции с информационными системами компании он становится инструментом для аналитики, развития программ лояльности и повышения эффективности взаимодействия с аудиторией. Такой подход может применяться и в других отраслях, где важно объединить клиентский путь, CRM и данные о посещаемости в единую цифровую среду.

«Еще несколько лет назад гостевой Wi-Fi воспринимался как обязательный сервис для посетителей. Сейчас бизнес хочет получать от этой инфраструктуры измеримый результат. Если человек уже является участником программы лояльности, нет смысла заставлять его снова проходить регистрацию. Мы объединили эти процессы так, чтобы посетитель подключался к сети быстрее, а заказчик получал актуальные данные для работы с аудиторией без дополнительных действий со стороны посетителей», – отметил Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов «Билайн бизнес».

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