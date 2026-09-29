CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

Sitronics KT поставила администрации «Енисейречтранса» комплекс с картографической системой «Шкипер»

Разработчик технических решений и ПО для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил администрации «Енисейречтранса» программно-аппаратный комплекс с электронной картографической системой собственной разработки. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

«Шкипер» обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт формата S-57/S-63, а также позволяет мониторить навигационную обстановку, получать точные координаты, прокладывать маршруты. Программно-аппаратный комплекс поставляется в виде готового решения для судоводителя – на базе защищенного планшета или специализированного компьютера.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Шкипер» создавался как надежное, функциональное и доступное программное обеспечение. Наша система уже успешно эксплуатируется на десятках судов в крупнейших бассейнах страны, и мы рады расширению географии ее применения на Енисейский регион», — отметил генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Система интегрируется со спутниковыми приемниками ГНСС, а также с судовыми системами АИС, эхолотами и лагами. Электронная картографическая система «Шкипер» официально внесена в реестр российского ПО Минцифры РФ и имеет свидетельство об одобрении от Российского Классификационного Общества (РКО), что гарантирует соответствие строгим стандартам и надежности в условиях реальной навигации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Покупки «в один клик» на Ozon и Wildberries обернулись для россиян массовым ростом долгов

Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще