Sitronics KT поставила администрации «Енисейречтранса» комплекс с картографической системой «Шкипер»

Разработчик технических решений и ПО для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил администрации «Енисейречтранса» программно-аппаратный комплекс с электронной картографической системой собственной разработки. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

«Шкипер» обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт формата S-57/S-63, а также позволяет мониторить навигационную обстановку, получать точные координаты, прокладывать маршруты. Программно-аппаратный комплекс поставляется в виде готового решения для судоводителя – на базе защищенного планшета или специализированного компьютера.

«Шкипер» создавался как надежное, функциональное и доступное программное обеспечение. Наша система уже успешно эксплуатируется на десятках судов в крупнейших бассейнах страны, и мы рады расширению географии ее применения на Енисейский регион», — отметил генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Система интегрируется со спутниковыми приемниками ГНСС, а также с судовыми системами АИС, эхолотами и лагами. Электронная картографическая система «Шкипер» официально внесена в реестр российского ПО Минцифры РФ и имеет свидетельство об одобрении от Российского Классификационного Общества (РКО), что гарантирует соответствие строгим стандартам и надежности в условиях реальной навигации.