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Минцифры: операторы связи смогут подтверждать учетные записи на «Госуслугах»

Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Соответствующее постановление подписало Правительство России.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Какие бывают учетные записи: упрощенная — позволяет получать справочную информацию; стандартная — открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных; подтвержденная — дает полный доступ к сервисам «Госуслуг», включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.

Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.

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