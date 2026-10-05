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Новый лидер «СберМобайла»: компанию возглавил Максим Зайков

Одной из ключевых задач нового генерального директора станет формирование стратегии «СберМобайла» на следующие три года – в фокусе будут новые возможности для роста в B2C- и B2B-сегментах. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла»

В рамках новой стратегии «СберМобайл» планирует усилить свою роль в экосистеме Сбербанка и продолжить трансформацию от классического MVNO к более широкой модели телеком-бизнеса. Мобильная связь позволяет компании быть одной из постоянных точек контакта с клиентом и объединять телеком с другими цифровыми сервисами экосистемы. Такая модель расширяет возможности для кросс-продуктовых сценариев и способствует увеличению LTV клиента. Следующий этап развития «СберМобайла» будет связан в том числе с созданием новых продуктов на телеком рынке.

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Максим Зайков работает в телекоме более 18 лет. До прихода в «СберМобайл» он занимал должность вице-президента по корпоративному бизнесу «Билайна», где отвечал за развитие B2B-направления, цифровизацию бизнес-процессов, запуск новых продуктов и расширение портфеля партнерских решений.

Максим Зайков, генеральный директор «СберМобайла»: «Я рад присоединиться к команде «СберМобайла». Для меня люди всегда были и остаются одним из главных факторов успеха бизнеса. У «СберМобайла» есть сильная команда, технологические возможности и масштаб экосистемы Сбера. Уверен, что вместе мы сможем использовать эти преимущества для дальнейшего развития компании. Сегодня граница между телекомом и цифровыми сервисами становится все менее заметной. И здесь у виртуального оператора есть особое преимущество — возможность быстрее проходить путь от классической связи к новым цифровым продуктам. Для «СберМобайла» это возможность стать еще более заметной частью ежедневного цифрового опыта клиентов Сбера».

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