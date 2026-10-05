«Ростелеком» обновил сеть в Субботино и Средней Шуши Красноярского края

«Ростелеком» заменил медную сеть на оптическую в селах Субботино и Средняя Шушь на юге Красноярского края. Владельцы 900 частных домов теперь могут подключить высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение Wink и видеонаблюдение. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Телекоммуникационная инфраструктура развернута по технологии Gpon — «оптика в дом», что обеспечивает стабильную работу цифровых сервисов без зависаний и сбоев. Оптический кабель, в отличие от медного, способен передавать данные на скорости до 1 Гбит/с.

Артем Нуштаев, директор сервисного центра «Ростелекома» в городе Минусинске Красноярского края: «Волоконно-оптическая сеть построена по инвестиционной программе компании и по запросу местных жителей. Новые технологии нужны людям для решения бытовых, профессиональных и образовательных задач, получения электронных госуслуг, а также для общения, развлечений и безопасности. Видеонаблюдение, в частности, позволяет дистанционно контролировать подсобные хозяйства, сады и огороды. Этим летом и сейчас, осенью, мы отмечаем высокий спрос на подключение домашних услуг».

Субботино и Средняя Шушь — небольшие села с богатой историей и самобытными традициями. В Средней Шуши сохранились деревянные дома, построенные в середине XIX века, а Субботино известно Казанской церковью и клубничными подворьями, за продукцией которых приезжают даже из соседних регионов.

Дмитрий Джигренюк, глава Шушенского муниципального округа Красноярского края: «Этот проект имеет не только бытовое, но и стратегическое значение. Современная оптическая сеть расширяет доступ к цифровым сервисам для сельчан, помогает семьям и предпринимателям улучшить качество жизни и бизнеса. Это укрепляет экономическую базу Шушенского округа и повышает его туристическую привлекательность».