МТС представила решения для связи на удаленных площадках и массовых мероприятиях в Нижегородской области

МТС представила решения для обеспечения мобильной связью удаленных и малонаселенных территорий, где отсутствует возможность подключения к электросетям. В Нижегородской области они могут применяться на массовых фестивалях, концертах под открытым небом и спортивных мероприятиях на площадках без мобильного покрытия, а также при проведении лесных, сельскохозяйственных и строительных и других работ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания выводит на российский телекоммуникационный рынок быстровозводимую многофункциональную опору с автономным электроснабжением. Многофункциональная опора МФО-15 была представлена на форуме «Цифровые решения», проходящем в Москве с 6 по 10 октября 2026 г.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности. Для Нижегородской области возможные сценарии ее применения — обеспечение связью удаленных лесозаготовительных и строительных площадок, а также временных участков проведения работ вдоль транспортных маршрутов.

Опора собирается за три часа силами трех человек с помощью автомобиля с краном-манипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл автономной работы повторяется.

Кроме того, к началу 2027 г. МТС планирует поставить в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на малонаселенных и удаленных территориях. АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения поисково-спасательных операций, массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

Впервые такой аэромобильный комплекс МТС представила в Нижнем Новгороде в мае 2026 г. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа — гексакоптер, на котором подвешивается базовая станция LTE/5G.

«В Нижегородской области такие решения могут быть востребованы там, где связь нужна на ограниченный период или где нет возможности подключить оборудование к электросетям. В поле во время уборочной кампании или на загородном фестивале связь нужна на период работ или проведения события. Для таких задач важны скорость развертывания и независимость от электросетей: опору можно собрать за три часа, а одной заправки генератора хватает на 12 дней работы базовой станции. Для бизнеса и организаторов мероприятий в Нижегородской области это возможность обеспечить связь на выбранной площадке, даже если там нет готовой инфраструктуры. Автономная опора и аэромобильный комплекс позволяют выбирать формат организации связи под конкретную задачу», — отметил врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.