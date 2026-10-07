CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Башкирии усилили связь в купеческом селе под Нефтекамском

Новое телеком-оборудование заработало в Николо-Березовке Краснокамского района республики. Жители и гости населенного пункта теперь могут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Николо-Березовка расположена на левом берегу Камы, в восьми километрах от Нефтекамска. Старинное село привлекает туристов не только из Башкирии, но и соседней Удмуртии. В первую очередь они приезжают сюда ради Большой Купеческой улицы, обновленной в рамках проекта «Возвращение домой» и позволяющей познакомиться с особняками XIX века.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«МегаФон» развернул сеть LTE в северной части поселения. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что дает широкий радиус сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Новое покрытие упрощает повседневные задачи для тысяч сельчан, позволяя пользоваться государственными услугами, приложениями банков, образовательными ресурсами и другими цифровыми сервисами без задержек и зависаний.

«Мы усилили покрытие в Николо-Березовке, приняв во внимание обширность территории и плотность населения. После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет здесь 60 Мбит/с, а максимальная достигает 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять гигабайт можно за семь минут. Уже за первый месяц трафик в локации вырос на 20%», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

Впервые показан мини-терминал российского «убийцы» Starlink

Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще