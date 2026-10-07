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В «МегаФоне» перечислили минусы персонализированной рекламы

Глубокая персонализация рекламы в реальном времени может восприниматься пользователями как слежка за их действиями, предупредил директор по рекламным и телеком продуктам «МегаФона» Александр Алхимов на сессии в рамках форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Он добавил, что, несмотря на развитие технологий, в области фантастики остается инструмент предложения товара, когда у пользователя только начинает формироваться в нем потребность. То есть основанного на косвенных цифровых следах. Речь, по словам Алхимова, идет об изменении маршрутов навигатора, поиске медицинских симптомов или анализа корзины. «Проблема не в технологии, а в “парадоксе узнавания”: как только алгоритм предсказывает потребность настолько точно, что предлагает решение до возникновения боли, это начинает восприниматься как вторжение в частную жизнь и вызывает отторжение», — сказал он.

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Что касается текущих реалий и решений, то, по словам Алхимова, отлично себя зарекомендовала триггерная механика, которая учитывает действия пользователей по гео, звонкам, смс и в вебе в режиме реального времени, «и только при срабатывании определенных действий отправляет рекламное сообщение». По сравнению с таргетами на исторических данных она приносит лучший результат, порой разница существенная и составляет десятки процентов CTR (процент пользователей, перешедших по ссылке или рекламному объявлению), объяснил Алхимов.

Он уточнил, что выбирать только прямую или нативную рекламу, чтоб не надоесть клиенту, не стоит — «надо работать во всех плоскостях». «Реклама сейчас – это новый формат самовыражения и контента. Просто фактом одобрения этого самовыражения бренда являются не аплодисменты, а покупка. В большинстве своем люди привыкли к постоянному взаимодействию с рекламой и разными ее форматами», — сказал Алхимов.

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