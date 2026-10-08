«Бюро 1440» приступило к тестам связи на удаленных промышленных площадках

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») на форуме «Цифровые решения» провела первый сеанс спутниковой видеосвязи с промышленной площадкой ПАО ГМК «Норильский никель» в Красноярском крае. Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Прямое включение с норильской площадки – пример реальной работы в рамках соглашения о сотрудничестве, которое компании подписали в мае 2026 г. Связь для видеозвонка обеспечивала инфраструктура «Бюро 1440» – абонентский терминал собственной разработки, осуществляющий передачу данных через низкоорбитальную группировку «Рассвет». Благодаря спутниковому каналу участники форума в Москве и инженеры «Норникеля» на удаленной промышленной площадке смогли в режиме онлайн обсудить сценарии применения связи нового поколения. Сервис ШПД «Бюро 1440» планируется использовать на объектах Норильского промышленного района для онлайн-видеоаналитики и мониторинга производства, передачи больших объемов данных и резервирования каналов связи.

«Мы переходим к практической реализации заключенных ранее соглашений с клиентами. С момента подписания соглашения с ГМК «Норильский никель» прошло всего 4 месяца, и сегодня мы уже организовали прямое включение с норильской производственной площадкой через спутниковый канал. Для подобных локаций широкополосный доступ через низкоорбитальную группировку может стать оптимальным решением, обеспечивающим непрерывность операций, передачу данных в реальном времени и контроль производства», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

«Первый тестовый сеанс прямой спутниковой связи между Москвой и Норильском состоялся на кардинально новом технологическом уровне. Это качественный скачок в развитии инфраструктуры связи, который вселяет уверенность в дальнейшее успешное развитие российских технологий. Хочу подчеркнуть: речь не о замене наземных оптоволоконных линий спутниковой связью, а о выстраивании совместной работы, где спутниковый канал — дополнительный инструмент устойчивости и резервирования связи, обеспечивающий стабильную высокоскоростную связь в одном из самых труднодоступных регионов. Для нас принципиально важно, чтобы в стратегически значимом для страны Норильском промышленном районе появились отечественные спутниковые решения нового поколения, с помощью которых обеспечивается бесперебойная связь. «Норникель» открыт для дальнейшего сотрудничества, готов изучать, осваивать и применять новые инфраструктурные идеи и решения, которые положительно будут влиять на производственные процессы, мониторинг объектов и повышение эффективности управления», — сказала Виктория Повелицина, директор по ИТ-инфраструктуре и связи ПАО «ГМК «Норильский никель».

Также в рамках «Цифровых решений» «Бюро 1440» заключило форвардный контракт с полиметаллическим холдингом «Селигдар» для обеспечения спутниковой связью нескольких золотодобывающих производственных комплексов алданского кластера.

После тестирования решения «Бюро 1440» планируется использовать для реализации проекта освоения крупнейшего российского золоторудного месторождения «Кючус» в Арктической зоне Якутии. «Бюро 1440» предоставит инфраструктуру спутниковой связи для организации непрерывного производственного цикла, работы промышленного оборудования и автоматики, горной техники, организации стационарной и мобильной связи для специалистов будущего производственного комплекса.

«"Кючус" — стратегически важный проект развития холдинга. Его успешная реализация позволит кратно нарастить ежегодные объемы производства золота. Поэтапное развитие проекта предполагает внедрение современных технологических решений для обеспечения качественной бесперебойной связи в труднодоступных условиях Крайнего Севера. Спутниковая связь может стать оптимальным техническим решением там, где отсутствует наземная инфраструктура и физические проводные каналы связи», — сказал заместитель генерального директора ПАО «Селигдар» Тимур Щербинко.