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МТС первой запустила 5G в Калининградской области

Компания МТС запустила 5G в Калининградской области. Новый стандарт связи развернут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях Калининграда, а также еще в четырех городах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Калининграде сеть 5G МТС запущена в ключевых исторических, деловых и жилых точках города: в районе Театральной площади, Калининградского драматического театра и главного корпуса КГТУ, на набережной Преголи у Рыбной деревни, в прогулочной зоне вдоль берега Нижнего (Замкового) пруда, в оживленном квартале недалеко от Центрального рынка и студенческого городка, в районе учебных корпусов Медицинского института БФУ, в развивающейся промышленно-деловой зоне Московского района. Кроме того, 5G стал доступен в центральных локациях Гурьевска и Советска, а также в оживленных торговых кварталах Пионерского и Светлого.

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

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«Динамичное социально-экономическое развитие Калининградской области и постоянное расширение ее туристического и делового потенциала формируют качественно новые требования к возможностям телеком-рынка. Чтобы опережать растущие запросы региона и обеспечивать высокое качество даже в условиях пиковых нагрузок, мы совершили технологический рывок. Запуск пятого поколения связи на базе существующей инфраструктуры — это стратегическое решение, которое позволяет нам максимально оперативно наращивать покрытие в зонах наивысшей активности абонентов. Новый стандарт связи закладывает прочный фундамент для цифровизации городской среды, масштабных логистических проектов и курортной инфраструктуры Балтийского побережья, делая Янтарный край еще более комфортным для жизни, бизнеса и путешествий», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.

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