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«Ростелеком» охватил оптикой еще 20 кузбасских сел

«Ростелеком» в 2026 г. провел волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) еще в 20 кузбасских населенных пунктов. Их жителям стали доступны высоскоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые сервисы провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компания вела работы практически на всей территории региона, с северной до южной агломерации: оптика пришла в населенные пункты Мариинского, Юргинского, Чебулинского, Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Новокузнецкого и еще шести муниципальных округов. В одной половине сел и деревень интернет от «Ростелекома» появился впервые, в другой — провайдер заменил устаревшие медные линии на современные. Теперь связь там работает по технологии GPON: кабель заходит напрямую в дома абонентов, что гарантирует высокое качество сигнала и стабильную скорость — до 500 Мбит/с.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Значительная часть жизни современного человека вне зависимости от того, где он обосновался, связана с интернетом: это и доступ к государственным сервисам, и к онлайн-обучению, а также покупки в интернет-магазинах, общение и развлечения. Нам важно, чтобы все эти цифровые возможности были у жителей небольших сел и деревень, а качество связи и пакеты услуг там не уступали городским. Именно поэтому "Ростелеком" ежегодно увеличивает протяженность оптики в регионе».

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