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Банкам дадут дополнительное время для заключения договоров о маркировке звонков

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован. Это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу больше года назад (с 1 сентября 2025 г.). Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров.

Маркировка звонков работает

Мера доказала свою эффективность: количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%.

По данным ВЦИОМ, почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов положительно оценивают 92% опрошенных.

Зачем нужна отсрочка

Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников.

Минцифры держит вопрос реализации постановления Правительства России на контроле.

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