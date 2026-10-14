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Более 10 тыс. жителей Советского района Нижнего Новгорода получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Нижнем Новгороде. Доступ к сверхбыстрому домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили около 4 тыс. семей, проживающих в многоквартирных домах двух крупных жилых комплексов Советского района города — «Новая Кузнечиха» и «Кузнечиха-Город».

Специалисты МТС расширили зону покрытия своей гигабитной сети в популярных жилых комплексах Советского района Нижнего Новгорода. Новая технология обеспечивает подключение сразу двух сервисов — скоростного интернета и цифрового телевидения — по единому оптическому кабелю. Это дает возможность каждому члену семьи одновременно пользоваться услугами широкополосного интернета даже во время больших сетевых нагрузок: работать удаленно, играть в ресурсоемкие онлайн-игры или смотреть фильмы в 4K на разных устройствах. В гигабитную сеть можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры видеонаблюдения и другие цифровые устройства. Объединение домашнего интернета, телевидения, мобильной связи и онлайн-кинотеатра в единый пакет позволяет семьям экономить на оплате цифровых сервисов.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Микрорайон Кузнечиха — один из самых динамично растущих жилых массивов Нижнего Новгорода. Для нас важно, чтобы инфраструктура цифровых сервисов развивалась синхронно с жилищным строительством. Гигабитный интернет сегодня — это базовая потребность, такая же как электричество или вода. Он позволяет нескольким устройствам работать одновременно без задержек: родители могут работать удаленно, дети — учиться онлайн, а вся семья — смотреть контент в высоком качестве. В прошлом году мы подключили ЖК «Цветы», «Зенит» и «Торпедо». Сейчас гигабитный интернет стал доступен и в новых очередях ЖК «Новая Кузнечиха» и «Кузнечиха Город», — отметил врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

В течение последних лет компания модернизировала около 90% фиксированных сетей в Нижнем Новгороде, переведя их на гигабитные скорости. В 2026 г. МТС продолжает программу модернизации телеком-инфраструктуры в многоквартирных домах по всему городу. Для подключения к сети со скоростью до 1 Гбит/с абонентское оборудование должно поддерживать соответствующую пропускную способность. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Нижнем Новгороде.

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