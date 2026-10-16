МТС запустила 5G в Чите

МТС первой запустила сеть 5G в краевом центре Забайкалья. Новый стандарт связи работает на действующих частотах LTE 2100 МГц в нескольких локациях Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G в Чите уже доступна в центральном районе города, а также спальных микрорайонах и в непосредственной близости от автомагистралей. В зоне покрытия парк ОДОРА, стадион СибВО, кольцевая развязка на улицах Шилова–Генерала Белика, в районе главного корпуса ЗабГУ, центральной художественной школы на улице Бабушкина, возле ТЦ «Арбат» на Петровско-Заводской улице и спортивного стадиона института ж/д транспорта на улице Советской.

МТС приступила к поэтапному запуску сети пятого поколения на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности в местах с наибольшей концентрацией абонентов в краевом центре Забайкалья. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Запуская 5G в Чите, мы создаём цифровую основу для технологической трансформации Забайкальского края. Новый стандарт связи обеспечивает более высокую скорость передачи данных при минимальной задержке сигнала, это крайне важно при работе с большими объемами информации и облачными сервисами, также высокий запас ёмкости сети позволяет подключать большое количество устройств одновременно и развивать решения на базе интернета вещей и автоматизации производства. 5G станет основой для развития VR/AR‑инструментов, «умных городов» и масштабируемых IoT‑систем: это заметно повысит конкурентоспособность местного бизнеса, а жители получат доступ к новым качественным цифровым сервисам», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.