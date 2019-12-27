Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

3 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски».

Основные темы мероприятия:

Риски информационной безопасности становятся ключевыми для бизнеса. По оценкам Positive Technologies, число целенаправленных атак уже превысило количество массовых, и продолжает расти (59% во II квартале 2019 г.). При этом более половины всех киберпреступлений совершаются с целью кражи информации, а персональные данные — основной тип украденной информации в атаках на юридические лица (29%). Растет доля заражений вредоносным ПО среди государственных учреждений (62% против 44% в I квартале 2019 года).

Как реагирует рынок и государство на появление новых киберугроз? Как проактивно защитить бизнес от кибератак? Что планируют делать разработчики средств безопасности? Будем искать ответы на эти вопросы вместе с экспертами на предстоящей конференции.

Рынок информационной безопасности в России

Западные компании сдают позиции на российском рынке ИБ?

Закрывают ли российские технологии все направления ИБ?

Какими компетенциями должен обладать специалист по ИБ?

Цифровая экономика, как акселератор развития рынка ИБ.

Новые угрозы

Мобильные приложения становятся главной целью злоумышленников.

Уязвимость экосистем: как сократить риски в цепочке и обезопасить всех участников?

Как противостоять комбинированным атакам: реальные практики.

Обеспечиваем безопасность при внедрении новых технологий: облака, искусственный интеллект, роботы, большие данные.

Инструменты и технологии

Искусственный интеллект: оружие в руках преступника или новый инструмент защиты.

SDP: защищаем облачную инфраструктуру.

Кому подходит SecaaS, безопасность как сервис?

Решения для безопасной разработки: найдет ли идея отклик на российском рынке?

Государство и ИБ

Как реализуются новые требования ЦБ РФ к защите информации банковских организаций.

Суверенный интернет: мы готовы опустить занавес?

Закон о КИИ: ход реализации, результаты, влияние на рынок.

Человеческий фактор в ИБ

ИБ на предприятии невозможна без вовлечения персонала.

Как сделать ИБ частью корпоративной культуры компании?

Враг вокруг: сотрудники, партнеры, подрядчики как угроза внутренней безопасности компании.

BYOD: как обеспечить безопасную работу на собственных устройствах сотрудников.

Приглашены для выступления:

Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Григорий Остапенко, начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Росстат;

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы;

Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;

Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;

Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;

Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, банк «Тинькофф»;

Дмитрий Ермаков, вице-президент, Райффайзенбанк;

Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;

Юрий Лысенко, начальник Управления информационной безопасности, Металлинвестбанк ;

Лев Варназов, директор по ИБ, «Донстрой»;

Владимир Журавлёв, директор Департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;

Александр Гущин, руководитель направления по информационной безопасности, «РСХБ-Страхование жизни»;

Илья Борисов, Менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp ;

Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;

Сергей Путин, директор по ИТ, Росводоканал.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ и ИБ, а также поставщиков решений ИБ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.