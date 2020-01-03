«Ростелеком» крупно оштрафован за ущемление прав малого бизнеса при исполнении контракта с ФНС

«Ростелеком» был уличен ФНС в том, что в нарушение условий двухмиллиардного контракта не привлек соисполнителей из числа малого бизнеса на субподряды в размере пятой части от общей цены лота. Общие штрафные санкции превысили 37 млн руб.

Штрафы для «Ростелекома» в пользу ФНС

Как выяснил CNews, «Ростелекому» придется расстаться с 37,5 млн руб., которые в виде различных штрафов он выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) за ненадлежащее исполнение ее контракта. Соответствующее решение в середине декабря 2019 г. вынес Арбитражный суд Москвы по иску ФНС, поданному ведомством 17 октября 2019 г.

Из документов разбирательства следует, что 26 июня 2017 г. по итогам тендера ФНС, в котором кроме «Ростелекома» никто другой участия не принял, с оператором был заключен госконтракт на оказание услуг по предоставлению единой сети передачи данных. Его сумма составила 1,93 млн руб.

По условиям контракта, для его исполнения «Ростелеком» должен был привлечь соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме 20% от суммы договорных обязательств, то есть на 385,6 млн руб.

«Ростелеком» оштрафован за провинность перед ФНС на 37,5 млн рублей

В то же время суд установил, что реальное привлечение соисполнителей из категории СМП произошло лишь на 309,9 млн руб., то есть на 16,07% от цены контракта.

Подробности дела и структура штрафа

Среди привлеченных «Ростелекомом» соисполнителей из числа малого бизнеса оказались ООО «Евроком» и ООО «Контроль ИТ». С первой из структур оператор подписал договор 12 декабря 2017 г. на сумму 152,2 млн руб., со второй — 7 июня 2018 г. на сумму 157,7 млн руб.

С учетом вышеупомянутого несоответствия объема субподрядов 20-процентной доле контракта суд назначил «Ростелекому» штраф в размере 8,64 млн руб.

На момент написания данного материала сайт госзакупок находился на многодневных регламентных работах, сопряженных с ограничением его основной функциональности. В этой связи, не имея перед глазами текста контракта ФНС с «Ростелекомом», не вполне однозначно можно судить, за какие именно нарушения его положений оператору были начислены остальные штрафы.

Предположительно речь идет о несвоевременно предоставлении «Ростелекомом» документов относительно субподрядов с «Еврокомом» и «Контролем ИТ», а также об общей просрочке исполнения договорных обязательств.

На обжалование решения в Девятом арбитражном апелляционном суде «Ростелекому» был отведен месяц. К моменту публикации этого материала оператор не воспользовался своим правом в течение более трех недель.