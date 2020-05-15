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МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев

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Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев

МТС вложила 9,2 млрд руб. в инвестиционные фонды, находящиеся под управлением «Система Капитал» - «дочки» АФК «Система». Кроме того, МТС доверила под управление своего акционера еще 8,2 млрд руб.

МТС вложилась в паевые фонды АФК «Система»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрела доли в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) «Резервный» и «Резервный. Валютный», находящихся под управлением «Система Капитал». Данная структура является «дочкой» АФК «Система» - контролирующего акционера МТС.

В ПИФ «Резервный» со стороны МТС было вложено 5,67 млрд руб., в ПИФ «Резервный. Валютный» - 3,68 млрд руб. Таким образом, в оба фонда было вложено 9,34 млрд руб.

ПИФ «Резервный» представляет из себя широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже BB-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до одного года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Доходность в период с весны 2017 г. до весны 2020 г. составила 34,3%.

ПИФ «Резервный. Валютный» представляет из себя диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже BB-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Доходность фонда за период с весны 2017 г. до весны 2020 г. составила 12,4%.

Как МТС доверяет АФК «Система» инвестировать свои средства

МТС уже не первый год доверяет структурам АФК «Система» свои средства. В 2016 г. и 2017 г. МТС заключила с «Система Капитала» два соглашения о доверительном управлении. На конец 2018 г. «Система Капитал» в рамках данных соглашений управляла 11,6 млрд руб., а на конец 2019 г. эта сумма сократилась до 8,2 млрд руб.

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МТС вложила 9,2 млрд рублей в инвестфонды под управлением АФК «Система»

Кроме того, осенью 2017 г. МТС приобрела 30% долю в самой «Система Капитал» за 356 млн руб. Также МТС имеет счета в принадлежащем АФК «Система» East-West United Bank. На конец 2017 г. на этих счетах хранилось 5,97 млрд руб. На конец 2019 г. данная сумма уменьшилась до 282 млн руб.

Как крупные компании занимаются инвестициями в сторонние высокорискованные проекты

«Как правило, крупная отраслевая компания занимается своими операциями, и не занимается высокорисковыми инвестициями, потому что в подобных компаниях цели с горизонтом в квартал и год, обычно намного перевешивают долгосрочные стратегические перспективы, - объясняет аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. - Грубо говоря, ради синицы в руках, компания придушит любого журавля раньше, чем он взлетит в небо. Чтобы этого не происходило, работа по стратегическим направлением может вестись через посредника. Такой посредник хорошо представляет себе, что нужно компании, её конкурентам и типичным игрокам отрасли и ищет перспективные объекты для поглощения или многообещающие стартапы.

Зачастую в роли посредника может выступать бывший топ-менеджер или ведущий инженер этой компании, продолжает Делицын. «В принципе, вполне возможна ситуация, когда компания финансирует его деятельность, - отмечает аналитик. - А сама деятельность может быть структурирована и в форме фонда. Фонд принимает решение, какие стартапы развивать, привлекает средства - в том числе и средства стратега, который в итоге выступит окончательным покупателем. В данном случае роль такого посредника выполняют фонды "Системы". Нередко в подобных случаях бывает сложно чётко отделить интересы отдельных компаний и интересы их акционеров, владеющих широким кругом активов».

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