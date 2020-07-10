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Спецпроекты

CNews приглашает на работу журналистов

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов и журналистов.

ГОРЯЩАЯ ВАКАНСИЯ: ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • умение работать в рамках поставленных сроков;
  • опыт работы в журналистике;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

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