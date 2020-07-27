Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

Анатолий Голомолзин покинул ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина. Распоряжение опубликовано на Портале правовой информации.

Анатолий Голомолзин – ветеран антимонопольного регулирования: в соответствующих органах он работал с 1995 г. В 2000 г. он стал замглавы Министерства антимонопольной политик (МАП). В 2004 г. ведомство было преобразовано в ФАС, которую с тех пор возглавляет Игорь Артемьев. Голомолзин стал его заместителем.

До недавнего времени Голомолзин курировал два управления. Одно из них занимается топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) и химической промышленностью, другое - связью и информационными технологиями (ИТ). В начале 2020 г. управление по делам ТЭК было передано в ведение статс-секретаря ФАС Андрея Цариковского.

ФАС против Минсвязи

МАП и ФАС традиционно были оппонентами Минсвязи по многим вопросам. Еще в конце 1990-х годов ведомства стали спорить по относительно судьбы сотовых операторов стандартов dAMPS и CDMA, работавших в диапазоне 800 МГц.

Анатолий Голомолзин уволился из ФАС

Минсвязи считало необходимым зачистить этот диапазон от сотовой связи и передать частоты под нужды цифрового телевидения. Кроме того, операторам стандарта CDMA-800 вообще запрещалось оказывать услуги мобильной связи – формально они могли оказывать услуги только фиксированной сотовой связи.

В 2001 г. Минсвязи согласилось предоставить операторам стандарта dAMPS частоты для стандарта GSM-1800. В отношении же операторов CDMA-800 решения не было вынесено. МАП несколько раз выносило решения в их защиту, но в итоге им пришлось свернуть свой бизнес.

В середине 2000-х сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») жаловался в ФАС на Минсвязи, отказывавшееся выдавать операторы частоты на территории Дальнего Востока. Ситуация разрешилась только в 2011 г., когда министром связи вместо Леонида Реймана стал Игорь Щеголев.

В том же 2011 г. ФАС критиковала проводимые Минкомсвязи конкурсы по распределению лицензий на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE, так как их фавориты были изначально понятны: «Мобильные телесистемы» (МТС), «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком».

В середине 2000-х ФАС лишилась представительства в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), работой которой руководит Минкомсвязи. Впоследствии ФАС вернулась в ГКРЧ, но лишь с правом совещательного голоса. Ведомство в ГКРЧ представлял Голомолзин.

В 2014 г. Правительство утвердило разработанные ФАС правила недискриминационного доступа к инфраструктуре операторов связи, являющихся естественными монополиями (например, «Ростелеком» и МГТС).

В 2019 г. ФАС выступила против поддержанной Минкомсвязи идеи строительства сетей пятого поколения сотовой связи (5G) силами единого инфраструктурного оператора, которого создали «Ростелеком» и «Мегафон».

ФАС против Google и Apple

С конца 2000-х годов ФАС стала также регулировать и рынок ИТ. В частности, корпорацию Microsoft обязали продлить техническую поддержку ОС Windows XP, а покупателям компьютеров с предустановленной Windows предоставили возможность получать возврат денежных средств за данную ОС.

В 2016 г. жалобу в ФАС на корпорацию Microsoft подала «Лаборатория Касперского». Российская компания пожаловалось, что пользователи Windows при переходе на новую версию данной ОС испытывают проблемы с использованием разработанного ей антивирусного ПО, что создает предпосылки для перехода на антивирусное ПО разработки Microsoft. Конфликт был урегулирован в 2017 г., претензии «Лаборатории Касперского» были удовлетворены.

В 2015 г. ФАС по жалобе «Яндекс» признала Google нарушителем антимонопольного законодательства: американская корпорация мешала производителям смартфонов, использующих ОС Android, предустанавливать ПО от «Яндекса». Google не спешила исполнять предписание российских властей, в связи с чем ФАС рассматривала различные способы воздействия на американскую корпорацию, включая ограничения скорости доступа к ее ресурсам.

В итоге дело завершилось подписанием мирового соглашения, в рамках которого Google обязалась не чинить препятствий для предустановки стороннего ПО на смартфоны под управлением ОС Android. Также Google обеспечила пользователям браузера Chrome возможность выбора поисковой системы по умолчанию и согласилась выплатить штраф в размере 439 млн руб.

Обязательная предустановка российского ПО

Наиболее громкой инициативой ФАС в области высоких технологий стала обязательная предустановка российского ПО на ввозимые в Россию высокотехнологичные устройства: компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart-TV и т.д. Соответствующий закон в конце 2019 г. в ускоренном режиме был принят Госдумой.

Ответственным органом за реализацию этого закона является ФАС. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 г., но из-за пандемии коронавируса дату перенесли на 1 января 2021 г.