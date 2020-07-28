В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС

Роскомнадзор предоставил МТС лицензию на строительство сетей 5G в России. Она будет действовать до лета 2025 г. и работать на частоте от 24,25 до 24,65 ГГц. Первыми абонентами такой сети станут бизнес-клиенты МТС и крупные производственные предприятия.



Первая лицензия 5G в России

Оператор связи МТС первым среди российских операторов получил лицензию на оказание услуг мобильной связи в сетях пятого поколения на территории России. Как сообщили CNews представители компании, условия лицензии допускают предоставление таких услуг в 83 российских субъектах.

Лицензию МТС предоставил Роскомнадзор, срок ее действия истекает 16 июля 2025 г. Как отметили представители компании, первоначально воспользоваться услугой мобильной связи в 5G-сетях МТС смогут только бизнес-клиенты оператора, а также крупные производственные предприятия.

Частоты без аукциона

Согласно условиям предоставленной Роскомнадзором лицензии, сети МТС пятого поколения будут работать с применением стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне частот от 24,25 до 24,65 ГГц. При этом, как сообщал CNews, изначально операторам планировалось раздать частоты в пределах от 25,25 до 27,5 ГГц.

МТС пока не назначила сроки запуска сетей 5G для обычных абонентов

В сентябре 2019 г. стало известно о желании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) раздать частоты для 5G в рамках аукциона. Указанный диапазон был поделен на 11 сегментов, каждый из которых было предложено сделать отдельным лотом аукциона, однако частоты от 24,25 до 24,65 ГГц, указанные в лицензии МТС, среди них не фигурировали.

Этот диапазон в сентябре 2019 г. упоминался только в планах ГКРЧ по поручению Минкомсвязи провести научно-исследовательские работы по подготовке проекта плана конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения сетей 5G. Эти работы должны были быть проведены с учетом всех возможных диапазонов: 690-862 МГц, 2,3-2,4 ГГц, 2,57-2,62 ГГц, 3,4-4,2 ГГц, 4,4-5 ГГц, 5,57-5,67 ГГц, 6,425-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц, 14,5-15,35 ГГц и 24,25-29,5 ГГц.

В декабре 2019 г. CNews писал, что в аукционе на получение частот для сетей пятого поколения смогут принять участие только операторы, которые используют российское оборудование. К тому моменту список лотов для аукциона не изменился – в нем по-прежнему отсутствовал диапазон 24,25-24,65 ГГц. МТС на момент публикации материала не сообщала о готовности к переходу на российское «железо» при строительстве новых сетей 5G.

В марте 2020 г. появилась информация о намерении ГКРЧ отменить решение о проведении аукциона по частотам среди операторов связи. В материалах Комиссии, оказавшихся на тот момент в распоряжении CNews, частоты 24,25-24,65 ГГц уже упоминались – их планировалось выделить неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G, в том числе технологических сетей связи. Это означало, что Роскомнадзор получит право самостоятельно решать, кому разрешать устанавливать радиоэлектронные средства связи в данном диапазоне.

По информации представителей МТС, лицензия была выдана компании на основании решения ГКРЧ от 17 марта 2020 г.

Когда появятся первые сети 5G

Сроки запуска первых коммерческих сетей пятого поколения представители МТС не назвали. По их словам, первые 5G-решения для промышленных предприятий оператор представит «в ближайшее время».

По состоянию на 28 июля 2020 г. специалисты МТС занимались проработкой и тестированием сценариев использования сетей пятого поколения 5G в различных отраслях, включая промышленность (машинное зрение, предиктивную аналитику и цифровые двойники для управления оборудованием), а также сельское и лесное хозяйства и нефтегазовом комплексе (инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов). Помимо этого, разрабатываются сценарии применения 5G-технологий в медицине (дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов), ритейле (цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты) и логистике (автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками).

Комментарий «Билайна»

Оператор связи «Билайн» прокомментировал для CNews получение МТС частот для развития коммерческих сетей вне диапазона, изначально предложенного для аукциона. «Получить подобную лицензию, согласно существующему решению ГКРЧ могут все операторы. И неважно, кто первый ее получил. Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения».

«Также, это не решает ключевой проблемы развития 5G в России связанной с выделением глобально признанного, гармонизированного спектра частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Выделенный соответствующим решением ГКРЧ для неопределенного круга лиц миллиметровый диапазон (24,25-25,65 ГГц) имеет много ограничений, одно из которых – ограниченное, исключительно точечное покрытие. И даже для этого диапазона условия использования спектра, установленные ГКРЧ, не позволят нормальную коммерческую эксплуатацию сетей 5G. Надеемся, что подобные шаги операторов еще больше привлекут внимание Государства к необходимости решать системные проблемы, связанные с развитием сетей пятого поколения», – добавили представители оператора.

В силу высокой частоты диапазон 24,25-25,65 ГГц имеет небольшую зону покрытия и подходит, например, для использования в местах массового скопления абонентов – стадионах, торгово-развлекательных центрах и т.д. Это представители «Билайна» и называют «точечным покрытием».

«Технически мы готовы к запуску сетей 5G, в частности в крупных городах. “Билайн” тестировал 5G в нескольких опытных зонах, используя сценарии применения как для индустриальных и бизнес-кейсов, так и для массового рынка. Но, ключевой проблемой с которой столкнулись мы и наши коллеги по рынку – невозможность построения экономически эффективных сетей 5G без выделения диапазона 3.4-3.8 ГГц», – подытожили они.

Комментарий Минкомсвязи

Представители Минкомсвязи России сообщили CNews, что работа по поиску частот для развертывания сетей 5G находится в активной фазе. «На заседании ГКРЧ, состоявшемся 17 марта 2020 г., были определены перспективные диапазоны радиочастот для построения сетей связи стандарта 5G/IMT-2020. Это диапазоны 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц. Кроме того, для стандарта 5G/IMT-2020 решением ГКРЧ № 20-54-02 была выделена неопределенному кругу лиц полоса радиочастот в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц)», – сказали они.

«ПАО “МТС” отправило заявление в Роскомнадзор на получение лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 5G/IMT-2020) в соответствии с решением ГКРЧ № 20-54-02 и получило лицензию. При этом любой оператор также может подать заявление в Роскомнадзор на получение лицензии в соответствии с указанным решением ГКРЧ», – отметили в Министерстве.

По словам представителей ведомства, трудности в вопросе определения частотного спектра обусловлены тем, что «диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который признан в мире одним из наиболее привлекательных для создания сетей 5G, в России широко используется как гражданскими средствами, так и сетями связи правительственного и специального назначения. В этой связи поиск решений совместного использования существующих систем и сетей 5G является крайне трудоёмкой и дорогостоящей задачей, в решении которой, естественно, должны быть заинтересованы все стороны.

Комментарий «Ростелекома»

«"Миллиметровый" диапазон 24,25-24,65 ГГц может применяться только для точечного покрытия, например, на территории промышленного предприятия для работы интернета вещей. Но пока даже для таких задач нет операторского оборудования ни российского, ни зарубежного производства. Полноценную сеть 5G с широким покрытием на этом диапазоне построить невозможно, точнее возможно, но это потребует гигантских инвестиций, которые не окупятся никогда. Для создания полноценной сети пятого поколения оптимальным диапазоном был и остается 3,4-3,8 ГГц», – сообщили CNews представители «Ростелекома».