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CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация

CNews объявляет о продолжении регистрации на крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества. CNews FORUM 2021 пройдет 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Мероприятие успешно прошло в онлайн-формате в 2020 г.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.

В заботе о здоровье читателей CNews принял решение провести CNews FORUM 2021 в онлайн-формате.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2021 можно уже сейчас.

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Дмитрий Огуряев, заместитель министра Минцифры на CNews FORUM 2020

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

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Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД на CNews FORUM 2020

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Впервые CNews FORUM освоил новый формат в 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса в онлайн-режиме прошла значительная часть мероприятий.

Онлайн-формат CNews FORUM был признан чрезвычайно успешным. В ходе мероприятия состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

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Сергей Поляков, директор по ИТ, член правления Альфа-банка на CNews FORUM 2020

В пленарной части CNews FORUM выступали заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.

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В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2020, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2021, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте мероприятия.

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