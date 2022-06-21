Tele2 радикально взвинтил цены на связь на популярных тарифах без объяснения причин. Кто пострадает

Цены на некоторые тарифы Tele2 в одночасье выросли в 1,6 раза. Оператор не стал объяснять абонентам причины такого решения. Подорожали только тарифы с безлимитным интернетом, и что такими методами Tele2 хочет заставить абонентов перейти на лимитные тарифы.

Платить больше за прежний набор услуг

Оператор связи Tele2 повысил цены на некоторые тарифы более чем в полтора раза, при этом не раскрыв абонентам причину такого решения. Оператор ограничился отправкой SMS-сообщения о росте абонентской платы по тарифу. Она стала выше в 1,6 раза. В тексте сообщения Tele2 не стал указывать причины – он лишь разместил публикацию на своем сайте в разделе «Новости и события». Она появилась на портале приблизительно в 5 утра 21 июня 2022 г. по Москве. При этом в сообщении не сказано, как сильно вырастут цены.

SMS-уведомление Tele2 отправил за две недели до повышения расценок. «С 05.07.2022 базовая плата за ваш тариф без учета дополнительных услуг будет составлять 750 руб./мес.», – говорится в одном из таких сообщений. Также в нем сказано, что другие параметры тарифа изменений не претерпят. Это означает, что абонент, будет вынужден платить больше за прежние объемы предоплаченных минут и сообщений.

Абонентов Tele2 ждет новый рост цен на тарифы . Или миграция в сети других операторов

Данное сообщение получил абонент Tele2, тариф которого до подорожания стоил 450 руб. в месяц.

Коснется не всех

Необходимость платить более чем в полтора раза больше за те же условия использования затронет пока лишь пользователей архивных тарифных планов с безлимитным интернетом, сообщили CNews представители Tele2. Те же, кто перешел на современный тариф, где количество предоплаченных гигабайтов мобильного трафика строго фиксировано, могут пока не ждать уведомления о росте цен.

Представители оператора заявили CNews, что в данном случае рост цен является желанием Tele2 предложить своим клиентам «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей». Как именно лимитированный интернет может давать больше возможностей в сравнении с безлимитным, в компании не уточнили.

Сообщение о подорожании тарифа

Абонент, получивший сообщение о подорожании тарифа с 450 руб. до 750 руб., пользуется тарифом линейки «Безлимит» с неограниченным трафиком и 500 минутами разговоров, входящими в абонентскую плату.

На вопрос CNews, сколько абонентов в настоящее время пользуются тарифами с безлимитным интернетом, представители Tele2 на момент публикации материала не ответили. Также они не уточнили, как скоро состоится новое подорожание, и насколько сильным оно будет.

«Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета, – сказали сотрудники оператора, комментируя грядущий рост цен. – Абоненты линейки “Безлимит” могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих предпочтений и воспользоваться персональными предложениями. Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой».

Все было ожидаемо

Операторы давно борются с безлимитными тарифами, навязывая абонентам более выгодные (самим операторам) планы с заранее прописанным объемом доступного трафика. CNews писал, что еще в ноябре 2021 г. опция безлимита почти полностью исчезла из сеток тарифов российских операторов.

После 24 февраля 2022 г. операторы получили почти полную свободу действий в отношении возможности повышения цен на свои услуги. В начале марта 2022 г. власти разрешили им индексировать их с учетом инфляции в России, которая весной и в начале лета 2022 г. демонстрировала внушительные темпы роста. Через несколько недель операторы связи начали отказываться от безлимитного интернета и неограниченных звонков внутри сети. Они объяснили это стремлением снизить нагрузку на свои сети в кризисное время, когда нет поставок импортного телеком-оборудования.

Публикация на сайте Tele2

В апреле 2022 г. многие операторы, воспользовавшись предоставленным карт-бланшем, повысили цены на свои услуги в среднем на 10%. Подорожание коснулось как архивных, так и действующих тарифных планов.

Плюс к этому, переход абонента к другому оператору с покупкой нового номера теперь стоит минимум 50 руб. В конце июня 2022 г. операторы ввели плату за подключение к своим сетям, ссылаясь на возросшие затраты на закупку SIM-карт.

Что скажет ФАС

Рост цен на тарифы Tele2 с высокой долей вероятности может привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). В 2020 г. оператор уже имел дело с этим регулятором, и все закончилось не в его пользу.

В мае 2020 г., когда вся Россия была на самоизоляции, и по всей стране прокатилась волна банкротств и сокращений персонала, тарифы Tele2 внезапно подорожали в среднем на 10%. Это затронуло 11,5 млн россиян.

Месяцем позже ФАС взяла ситуацию на контроль, подчеркнув, что оператор не предоставил экономические обоснования для повышения цен на тарифах. В середине июля 2020 г. ФАС заявила о проверке по факту роста цен на тарифах Tele2. над оператором нависла угроза крупного оборотного штрафа – до 15% годовой выручки.

В конце октября 2020 г. ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Однако уже в январе 2021 г. цены на тарифах Tele2 вновь выросли. В феврале 2021 г. в отношении Tele2 было заведено еще одно дело о нарушении российского антимонопольного законодательства.

В середине сентября 2021 г. ФАС предписала Tele2 вернуть необоснованно завышенные цены на архивные тарифы и пригрозила ему полумиллионным штрафом. В самом конце декабря 2021 г. Tele2 решил прекратить спор с ФАС и согласился отменить оба повышения цен.