Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

Ростеховский НИИ систем связи и управления, специализирующийся на работе с силовиками, очень крупно задолжал Минпромторгу за проваленные разработки, на которые ранее министерством были выданы огромные субсидии. Возможно эта история окончательно потопит организацию, чье материальное состояние по всем внешним признакам весьма плачевно.

Наказание для НИИССУ

Как выяснил CNews, входящему в «Ростех» Научно-исследовательскому институту систем связи и управления (НИИССУ) придется вернуть Минпромторгу две огромные субсидии, а также заплатить штрафы за срыв поддержанных государством проектов. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который министерство 20 июля 2022 г. обратилось с иском.

Общая сумма обременения для института составила 1,32 млрд руб. Из них 580 и 480 млн руб. приходятся непосредственно на субсидии, а 140 и 120 млн руб. соответственно — на штрафы по ним. Обе субсидии были выделены 18 октября 2016 г.

С середины декабря 2020 г. договоры Минпромторга с НИИССУ по рассматриваемым (как и по всем остальным) были изъяты из публичного доступа на сайте Минфина. В конце июля 2022 г., сразу после подачи исков министерство и институт не ответили CNews на вопрос, какие именно проекты были просубсидированы.

Фото: rostec.ru НИИ связи «Ростеха» оказался на грани банкротства

По новым сведениям CNews в отношении большей из субсидий речь идет о проекте «Разработка программно-определяемых платформ модульных средств базовых станций в части коммутации, позволяющих функционировать мобильным переносным/возимым комплектам для развертывания профессиональной радиосвязи стандарта LTE при чрезвычайных ситуациях». (LTE относится к связи четвертого поколения — 4G).

Он должен был завершиться в конце 2018 г. К тому моменту должен был начаться выпуск разработанной продукции, и НИИССУ должен был выйти с ней на экспорт.

В отношении меньшей из субсидий речь идет о проекте «Разработка программно-определяемых платформ модульных средств базовых станций в части маршрутизирования, позволяющих строить самоорганизующиеся самовосстанавливающиеся сети с поддержкой архитектуры и протоколов программно-определяемых сетей (SDN)». В остальном все то же самое — планировавшееся завершение проекта в конце 2018 г. с организацией производства и выходом на экспорт.

Редакция CNews ожидает от Минпромторга и НИИССУ ответа на вопрос, были ли в итоге реализованы данные проекты — пусть и с задержкой, которая также, как и полный провал, должна была обязать Минпромторг (перед действующим законодательством) обратиться в суд.

Денег, наверное, не будет — НИИССУ на грани банкротства

Важно отметить, что по условиям предоставления в 2016 г. субсидий, не меньшую сумму в проекты должна была вложить сама организация. По данным CNews, из 1,06 млрд руб., которые пришлись на запланированный личный вклад в проекты института, свыше 80% должны были составить заемные средства. Если проекты не просто затянулись, а не состоялись вовсе, то, вполне, очевидно, что у НИИ могут быть огромные долги перед кредиторами.

Кроме того, на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы находится еще один иск Минпромторга, связанный с субсидией, общий размер обременения по которому может превысить 1,1 млрд руб.

В базе «Контур.фокуса», который оперирует открытыми данными из госсистем, финансовые результаты деятельности НИИССУ не отображаются с 2018 г., когда выручка института составила 7 млрд руб. при чистой прибыли в 104,3 млн руб.

Последний полученный НИИ крупный госконтракт, отраженный в «Контур.фокусе», датирован серединой 2017 г.

О не самом стабильном финансовом положении организации можно судить по десяткам исков в арбитражные суды, которые были поданы в отношении нее за последние месяцы на сотни миллионов рублей.

Помимо этого, в конце 2022 — начале 2023 гг. сразу несколько организаций заявили о намерении подать к НИИССУ иски о банкротстве. Информация об этом содержится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц («Федресурсе»).

Одно из намерений остается в активном статусе — 30 января 2023 г. о намерении обанкротить институт оповестило АО «Красногорский комбинат автофургонов», зарегистрированное в поселке городского типа республики Марий Эл. Судя по приложенным документам, НИИ не смог вернуть этой организации 30 млн руб. из 76-миллионного займа, который был взят в октябре 2018 г.

Еще одним косвенным свидетельством финансовых проблем НИИССУ можно считать тот факт, что его корпоративный сайт на момент выхода данного материала не работал. Более того, аналогичное наблюдение было сделано редакцией еще в конце июля 2022 г.

Специфика деятельности НИИССУ

Как уже ранее отмечал CNews, по данным ЕГРЮЛ, действующее юрлицо института, АО «НИИССУ» было зарегистрировано в Москве 9 апреля 2012 г. В то же время свою историю организация ведет как минимум с июня 1977 г. — с момента преобразования Научно-исследовательского института средств управления ЦНПО «Каскад» в соответствии с приказом министра промышленности средств связи СССР.

На рекрутинговом интернет-ресурсе HH.ru в справке о работодателе НИИССУ сам о себе ранее сообщал, что сообщает, что «выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию специализированных систем управления и связи в интересах Министерства обороны РФ, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ Президента РФ и других структур».

Там же организация заявляет, что НИИССУ имеет статус головного предприятия по созданию полевой системы связи Вооруженных сил России.